Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством – мефедроном, массой около 100 граммов...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы задержали 39-летнего приезжего, подозреваемого в покушении на сбыт около 100 граммов мефедрона.При патрулировании территории сотрудниками полиции на улице Академика Анохина задержан мужчина, у которого в ходе проведения личного досмотра обнаружен сверток с веществом неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством – мефедроном, массой около 100 граммов.Установлено, что наркотическое средство предназначалось для дальнейшего сбыта путем размещения «закладок».По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-39