В Кольчугинском районе возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы.

В Кольчугинском районе возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы. По данным полиции, в декабре прошлого года женщина был а поставлена на учет в городской Центр занятости населения, где получала пособие по безработице. В феврале она вышла на пенсию, однако оповещать об этом Центр не стала и продолжала получать выплаты. Таким образом, сумма незаконно полученных денежных средств превысила 8 тысяч рублей. Женщина признала свою вину и пообещала вернуть неправомерно полученные деньги. Расследование уголовного дела продолжается.