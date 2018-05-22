Донбасс за последние дни вновь стал одной из самых горячих точек планеты. Украинские войска пытаются атаковать позиции вооруженных сил самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По признанию офицеров ВСУ, их цель – затянуть петлю вокруг Донецка, создав плацдарм для наступления на город.

Донбасс за последние дни вновь стал одной из самых горячихточек планеты. Украинские войска пытаются атаковать позиции вооруженных силсамопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По признаниюофицеров ВСУ, их цель – затянуть петлю вокруг Донецка, создав плацдарм длянаступления на город.Промежуточная цель здесь – город Горловка, который находитсянедалеко от Донецка и в непосредственной близости от линии соприкосновения. Каксообщил изданию "Страна.ua" источник в вооруженных силах Украины,командование Незалежной намерено превратить Горловку в плацдарм для наступления настолицу самопровозглашенной ДНР.В ВСУ уверены: если они возьмут господствующие над городомвысоты, то армия Донецкой республики сдаст населенный пункт без боя."Соответственно, Горловка – это стратегический плацдарм для наступления наДебальцево и Енакиево. Таким образом, стягивается петля вокруг Донецка", —цитирует издание украинского офицера.Причины обострения ситуации объяснил политолог АлександрАсафов. По его словам, атаки ВСУ на позиции самопровозглашенных республиксвязаны с открытием Крымского моста и предстоящим Чемпионатом мира по футболу."Порошенко стремится войти в статус войны против России", – сказаланалитик в эфире радио Sputnik.Эксперт уверен: Киев хочет максимально обострить ситуацию, апосле обвинить в происходящем Россию, таким образом выставив Москву агрессором."И мытьем или катаньем заставить мировое сообщество ввести вооруженныесилы, чтобы с их помощью зачистить ДНР и ЛНР", – добавил Асафов.Напомним, ситуация на линии соприкосновения резкообострилась в минувшие выходные. Украинские военные обстреляли Горловку ипопытались атаковать позиции отрядов Донецкой республики. По словампредставителей ДНР, вооруженные силы Незалежной использовали боеприпасы сошрапнелью, запрещенные международными соглашениями.