Донбасс за последние дни вновь стал одной из самых горячих
точек планеты. Украинские войска пытаются атаковать позиции вооруженных сил
самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По признанию
офицеров ВСУ, их цель – затянуть петлю вокруг Донецка, создав плацдарм для
наступления на город.
Донбасс за последние дни вновь стал одной из самых горячих
точек планеты. Украинские войска пытаются атаковать позиции вооруженных сил
самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По признанию
офицеров ВСУ, их цель – затянуть петлю вокруг Донецка, создав плацдарм для
наступления на город.
Промежуточная цель здесь – город Горловка, который находится
недалеко от Донецка и в непосредственной близости от линии соприкосновения. Как
сообщил изданию "Страна.ua" источник в вооруженных силах Украины,
командование Незалежной намерено превратить Горловку в плацдарм для наступления на
столицу самопровозглашенной ДНР.
В ВСУ уверены: если они возьмут господствующие над городом
высоты, то армия Донецкой республики сдаст населенный пункт без боя.
"Соответственно, Горловка – это стратегический плацдарм для наступления на
Дебальцево и Енакиево. Таким образом, стягивается петля вокруг Донецка", —
цитирует издание украинского офицера.
Причины обострения ситуации объяснил политолог Александр
Асафов. По его словам, атаки ВСУ на позиции самопровозглашенных республик
связаны с открытием Крымского моста и предстоящим Чемпионатом мира по футболу.
"Порошенко стремится войти в статус войны против России", – сказал
аналитик в эфире радио Sputnik.
Эксперт уверен: Киев хочет максимально обострить ситуацию, а
после обвинить в происходящем Россию, таким образом выставив Москву агрессором.
"И мытьем или катаньем заставить мировое сообщество ввести вооруженные
силы, чтобы с их помощью зачистить ДНР и ЛНР", – добавил Асафов.
Напомним, ситуация на линии соприкосновения резко
обострилась в минувшие выходные. Украинские военные обстреляли Горловку и
попытались атаковать позиции отрядов Донецкой республики. По словам
представителей ДНР, вооруженные силы Незалежной использовали боеприпасы со
шрапнелью, запрещенные международными соглашениями.