Если праздник Троицы у дверей стоит – значит, пора в путь-дорогу собираться, в Суздаль отправляться. Эту истину знают далеко за пределами владимирской земли. 33-й год подряд город-музей ..

Если праздник Троицы у дверей стоит – значит, пора в путь-дорогу собираться, в Суздаль отправляться. Эту истину знают далеко за пределами владимирской земли. 33-й год подряд город-музей принимает мастеров, рукодельниц и всех любителей рукотворной красоты со всех уголков России на Праздник народных ремесел в Музее деревянного зодчества (27 мая; с 11:00 до 15:00).Гончары и вышивальщицы, резчики по дереву и ткачихи – кого только не увидишь на Троицу в Суздале. ... Кружится гончарный круг и рождается из глины кувшин. Лоза сплетается в кружевную корзинку, пучок соломки превращается в веселую куклу... Душа радуется, когда смотришь, как мастер творит! Тут же можно и самому народному ремеслу поучиться. Свои изделия покажут почти 100 мастеров из Костромской, Владимирской, Нижегородской, Ивановской, Московской, Ярославской, Калужской областей и даже из Белоруссии.Лучшие танцевальные и хоровые коллективы владимирской земли будут славить Троицу в Музее деревянного зодчества, среди которых – «Надея», фольклорный ансамбль из Ковровской детской музыкальной школы, хор «Суздалянка» из Суздаля. Пожалуют гости и из столицы – творческие коллективы кафедры русского народно-певческого искусства Московского Государственного института культуры.Много народных традиций связано с праздником Троицы. Героиня народных гуляний – березка белоствольная. Как и в старые добрые времена, девицы-красавицы принарядятся в яркие сарафаны да станут березку «завивать», хороводы водить, зеленую именинницу славить.Апофеозом праздничной программы станет исполнение древнего девичьего хоровода Владимирской губернии – «вождение колоска». Как и много веков назад по дорожке из скрещенных рук пройдет к ниве маленькая, нарядно одетая девочка. Сорвет она на поле колосок, чтобы возложить его к ступеням храма... Так наши предки «загадывали» добрый урожай.Завершится праздник ещё одним старинным обрядом - «проводами березки». Шествие протянется от главной сцены музея до реки Каменки. И воды реки примут березку...А на память о веселом Празднике народных ремесел увезем из Суздаля сувениры – авторские изделия: глиняный горшок или тканый половик, расписной платок или оригинальную брошку, изделия из бересты или соломки, дизайнерскую одежду в славянском стиле или ажурную корзину из лозы. Чего душа пожелает и кошелёк позволит.