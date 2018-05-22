В среду, 23 мая всех владимирцев приглашают проверить свою грамотность на ХV Общегородском диктанте. Он пройдёт в областной научной библиотеки, на Дзержинского, 3. Начало в 17.30. Писать участники будут текст по произведениям знаменитого писателя Ивана Шмелёва, который некоторое время жил в нашем городе.

В среду, 23 мая всех владимирцев приглашают проверить свою грамотность на ХV Общегородском диктанте. Он пройдёт в областной научной библиотеки, на Дзержинского, 3. Начало в 17.30. Писать участники будут текст по произведениям знаменитого писателя Ивана Шмелёва, который некоторое время жил в нашем городе. Организаторы напоминают, что участие в акции анонимное: каждый получит индивидуальный номер, по которому потом сможет узнать, какие ошибки сделал и какую оценку по десятибалльной шкале получил. По результатам проверки для всех желающих проведут консультацию и раздадут диктанты на руки.