Сбербанк помогает снизить ежемесячные платежи по кредитам в среднем на 15%

Сбербанк помогает снизить ежемесячные платежи по кредитам в среднем на 15%Сбербанк запустил летнюю акцию со сниженными ставками по потребительскому кредиту на рефинансирование. Минимальная фиксированная ставка составляет 11,5% годовых. Максимальный срок кредита увеличен с 5 до 7 лет.Ставка 11,5% действуетдля кредитов от 500 тысяч рублей на срок от 3 месяцев до 5 лет включительно; 12,5% - до 500 тысяч рублей на срок от 3 месяцев до 5 лет включительно, а также от 500 тысяч рублей - на срок более 5 и до 7 лет. Акция продлится до 31 июля 2018 года.«Потребительский кредит на рефинансирование кредитов» позволяет объединить до пяти кредитов (в том числе и кредиты Сбербанка при условии рефинансирования хотя бы одного внешнего кредита) в один с единым ежемесячным платежом и снизить процентную ставку. Рефинансирование возможно по следующим видам кредитов сторонних банков: потребительскому, автокредиту, кредитной карте, дебетовой карте с разрешённым овердрафтом, а также потребительскому и автокредиту Сбербанка.- Потребительский кредит на рефинансирование – удобный инструмент управления своими финансами: он позволяет снизить ставку и объединить несколько платежей в один. Ещё раз уточню: на период акции мы устанавливаем минимальную ставку 11,5% годовых на суммы от 500 тысяч рублей, а также расширяем максимальный срок с 5 до 7 лет. В совокупности эти изменения позволят нашим клиентам снизить ежемесячные платежи по своим кредитам в среднем на 15%, - сообщил заместитель управляющего Владимирским отделением Сбербанка Владимир Полянский.Для того, чтобы оформить рефинансирование, нужны лишь паспорт и информация из интернет-банка по каждому кредиту. Если же, помимо погашения старых кредитов, вам нужна еще дополнительная сумма на другие расходы, то работники банка попросят у вас справку 2-НДФЛ и копию трудовой книжки.Реклама. Генеральная лицензия №1481 от 11 08.2015г.