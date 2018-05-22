Стало известно, что у водителя попавшей в ДТП скорой помощи в Москве случился сердечный приступ. Сразу после аварии мужчина отвез ребенка в больницу, где у него самого произошел инфаркт.

Стало известно, что у водителяпопавшей в ДТП скорой помощи в Москве случился сердечный приступ. Сразу после аварии мужчина отвезребенка в больницу, где у него самого произошел инфаркт.К сожалению,спасти жизнь водителя не удалось. Врач кареты скорой также находится в больнице с сотрясениемголовного мозга и ушибленной раной головы.Медики везли ребенка в тяжеломсостоянии, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких. С места аварииего отправили в городскую детскую больницу имени Сперанского, передаетВыяснилось, что машина скорой помощи не принадлежитмосковскому департаменту здравоохранения. Скорее всего, она являетсясобственностью частного медицинского учреждения, сообщает телеканалНапомним,массоваяавария произошла на пересечении Кутузовского проспекта с Минской улицей вМоскве 22 мая в 16:25. Столкнулись семь автомобилей, включая карету скоройпомощи. Шесть человек получили травмы, среди них – один ребенок.Для госпитализации пострадавших был отправлен вертолет.Инцидент привел к огромной пробке. На Кутузовском проспекте пришлось перекрытьчетыре полосы дорожного движения.