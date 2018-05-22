Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил, что уходит в отставку. Об этом он сообщил во время заседания городской думы во вторник, 22 мая.

Причиной увольнения мэр назвал отмену выборов в городе. Я в этом принимать участие не буду. Сегодняшнее заседание закрыто и я объявлю вам, что ухожу в отставку. Это противоречит интересам жителей Екатеринбурга, всем спасибо, — сказал он.Кому писать заявление — мы сейчас разбираемся, председателю горизбикома или кому-то еще. Я все сказал, — добавил Ройзман.Выборы в Екатеринбурге отменили в начале апреля. Соответствующий законопроект одобрили депутаты Законодательного собрания Свердловской области.Ройзмана избрали в 2013 году. Срок его полномочий истекает в сентябре 2018 года.