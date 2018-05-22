Новые квитанции оплаты за жилье получат россияне уже в июне.
В платежках исчезнет графа капремонт, зато появится множество
других пунктов.
Новые квитанции оплаты за жилье получат россияне уже в июне.
В платежках исчезнет графа "капремонт", зато появится множество
других пунктов.
Обновленный вариант платежного документа, предложенный
министерством строительства, зарегистрировал Минюст. Как пояснили в Минстрое, новая
форма была разработана в связи с тем, что расходы на содержание общего
имущества в многоквартирном доме выделили из платы
за коммунальные услуги.
Новая платежка богата информацией. Как уже отмечено, расчет
платы за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества указан в
отдельном столбце. Добавлены два дополнительных поля для идентификаторов,
сформированных в ГИС ЖКХ – это номера платежного документа и единого лицевого
счета. В отдельной графе прописаны сведения о штрафах управляющей компании
или ТСЖ, размер повышения платы, рассчитанной с применением
повышающего коэффициента и размер долга.
Россияне не найдут в новых платежках разделов, касающихся
взносов за капремонт: пункты "расчет размера взноса
на капитальный ремонт" и "информация для внесения
взноса на капитальный ремонт" вызывали больше всего вопросов у
собственников жилья. Теперь вся информация по капремонту
прописана в разделе, который касается размера платы за содержание
жилого помещения и коммунальные услуги.
Платежки обновленной формы жильцы начнут получать с 1 июня. Старые
квитанции на оплату ЖКХ недействительны.
Плата за коммунальные услуги, которая появляется в платежках ежемесячно, станет более прозрачной и понятной, считают эксперты. В Минстрое подчеркнули, что, в частности, с помощью идентификаторов платежей в ГИС ЖКХ можно будет проверить подлинность квитанции, пишет "Российская газета".