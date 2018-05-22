Новые квитанции оплаты за жилье получат россияне уже в июне. В платежках исчезнет графа капремонт, зато появится множество других пунктов.

Новые квитанции оплаты за жилье получат россияне уже в июне.В платежках исчезнет графа "капремонт", зато появится множестводругих пунктов.Обновленный вариант платежного документа, предложенныйминистерством строительства, зарегистрировал Минюст. Как пояснили в Минстрое, новаяформа была разработана в связи с тем, что расходы на содержание общегоимущества в многоквартирном доме выделили из платыза коммунальные услуги.Новая платежка богата информацией. Как уже отмечено, расчетплаты за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества указан вотдельном столбце. Добавлены два дополнительных поля для идентификаторов,сформированных в ГИС ЖКХ – это номера платежного документа и единого лицевогосчета. В отдельной графе прописаны сведения о штрафах управляющей компанииили ТСЖ, размер повышения платы, рассчитанной с применениемповышающего коэффициента и размер долга.Россияне не найдут в новых платежках разделов, касающихсявзносов за капремонт: пункты "расчет размера взносана капитальный ремонт" и "информация для внесениявзноса на капитальный ремонт" вызывали больше всего вопросов усобственников жилья. Теперь вся информация по капремонтупрописана в разделе, который касается размера платы за содержаниежилого помещения и коммунальные услуги.Платежки обновленной формы жильцы начнут получать с 1 июня. Старыеквитанции на оплату ЖКХ недействительны.Плата за коммунальные услуги, которая появляется в платежках ежемесячно, станет более прозрачной и понятной, считают эксперты. В Минстрое подчеркнули, что, в частности, с помощью идентификаторов платежей в ГИС ЖКХ можно будет проверить подлинность квитанции, пишет "Российская газета".