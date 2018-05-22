«Ростелеком» приобрел 100% акций компании Solar Security, технологического лидера в сфере целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью. Сумма сделки составила 1,5 млрд руб. Стратегический вектор развития ПАО «Ростелеком» состоит в том, чтобы стать цифровым партнером для населения, бизнеса и государства.

Ростелеком приобрел 100% акций компании Solar Security, технологического лидера в сфере целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью. Сумма сделки составила 1,5 млрд руб.Стратегический вектор развития ПАО Ростелеком состоит в том, чтобы стать цифровым партнером для населения, бизнеса и государства. Это подразумевает создание экосистемы из обширного набора телеком-услуг и цифровых сервисов высокого качества, неотъемлемой частью которых являются сервисы информационной безопасности (ИБ).За последние годы сервисы кибербезопасности Ростелекома получили широкое распространение среди наших клиентов и показали высокую эффективность в части защиты от киберугроз. Вместе с тем, для формирования лидирующего игрока на рынке требуются собственные технологические компетенции, профессиональная слаженная команда, показавшая высокие результаты работы в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Мы считаем, что сделка по покупке Solar Security – это ценное приобретение, и мы рассчитываем на успешное продолжение развития бизнеса Solar Security в составе ГК Ростелеком с опорой на наши ресурсы, – говорит президент Ростелекома Михаил Осеевский. – Сделка с Solar Security позволяет Ростелекому быстро решить поставленные задачи и моментально нарастить присутствие на рынке за счет уже востребованных и доказавших свою эффективность продуктов и сервисов.Существующие ИБ-сервисы Ростелекома, равно как и человеческие ресурсы, войдут в состав Solar Security, что позволит сформировать единый центр компетенций по вопросам кибербезопасности. Solar Security будет отвечать за развитие существующих продуктов и сервисов, а также реализацию внешних проектов ПАО Ростелеком по защите корпоративного и государственного сектора.На базе Solar Security будет создан национальный оператор кибербезопасности России, чья деятельность будет включать три направления – сервисы, собственные продукты и комплексные решения по кибербезопасности.Первое направление представляет собой набор сервисов информационной безопасности первого и лидирующего в России коммерческого центра по защите от киберугроз Solar JSOC, интегрированных с ИБ-сервисами Ростелекома. Среди них мониторинг и реагирование на инциденты, расследование инцидентов, эксплуатация систем ИБ, контроль защищенности, защита внешних интернет-сервисов, предоставление инфраструктурных ИБ-решений из облака, а также многое другое.Второе направление включает создание новых технологий и продуктов кибербезопасности, а также развитие и продвижение существующих решений Solar Security, обеспечивающих контроль коммуникаций сотрудников (DLP), автоматизацию контроля и управления правами доступа (IGA) и проверку защищенности исходного кода (SAST).В рамках третьего направления Solar Security возьмет на себя разработку и внедрение комплексных проектов, таких как создание центров управления информационной безопасностью (SOC), корпоративных и ведомственных центров ГосСОПКА, обеспечение безопасности критичной информационной инфраструктуры (КИИ) и АСУ ТП в соответствии с 187-ФЗ, построение и эксплуатация комплексных систем защиты информации под ключ.Игорь Ляпунов займет должность вице-президента ПАО Ростелеком по кибербезопасности, сохранив должность генерального директора Solar Security.На нас, как на лидере рынка, лежит ответственность за вывод российских технологий кибербезопасности на новый уровень и формирование новых стандартов предоставления ИБ-сервисов. Объединив лидирующие технологии Solar Security с уникальной инфраструктурой и широкой региональной сетью Ростелекома, мы сможем предложить российскому рынку весь комплекс технологий в сервисной модели – от инфраструктуры безопасности, предоставляемой с сети и ЦОДов Ростелекома, до экспертных сервисов по управлению ИБ. Их качество будет гарантировано сквозными SLA, которые обеспечат организациям единую точку ответственности за кибербезопасность, – заявил Игорь Ляпунов, вице-президент Ростелекома по кибербезопасности, генеральный директор компании Solar Security.* * *Solar Security () – российский разработчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и управления информационной безопасностью. В основе технологий Solar Security лежит понимание, что настоящая информационная безопасность возможна только через непрерывный мониторинг и удобное управление системами ИБ. Этот принцип реализован в продуктах и сервисах Solar Security.Solar Security делает технологии доступными и удобными:научная мощь продуктов представлена пользователям через простые и понятные интерфейсы;руководители и специалисты ИБ сами выбирают способ доставки технологий – в виде приложения или сервиса.Продукты и сервисы Solar Security защищают 30% компаний из топ-100 российского бизнеса.* * *– крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома – более 9,8 млн пользователей, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Выручка Группы компаний за 12 мес. 2017 г. составила 305,3 млрд руб., OIBDA достигла 96,9 млрд руб. (31,7% от выручки), чистая прибыль – 14,1 млрд руб.Ростелеком является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.