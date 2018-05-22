УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести несовершеннолетнего Мухина Леонида Сергеевича...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести несовершеннолетнего Мухина Леонида Сергеевича 2003 года рождения, жителя г. Москвы, который в 14-00 13 мая 2018 года ушел из дома в п. Внуковское и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы короткие светлые.Был одет: черные джинсы, черный балахон с капюшоном, кроссовки черного цвета.Всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 841-80-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79