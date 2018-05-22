УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Рагимова Джавидана Джамиловича, 16.06.1987 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Рагимова Джавидана Джамиловича, 16.06.1987 года рождения, уроженца ближнего зарубежья, местонахождение которого неизвестно с 17 мая 2018 года.Приметы: на вид 30 лет, волосы черные, глаза карие, виски седые, носит бороду, рост 185-190 см, среднего телосложения.Особые приметы: шрам на правой брови около сантиметра.Был одет: футболка поло (возможно черного цвета), джинсы синего цвета, кеды замшевые черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 867-00-85 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79