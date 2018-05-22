УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшую без вести Линиш Ирину Анатольевну, 09.09.1991 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшую без вести Линиш Ирину Анатольевну, 09.09.1991 года рождения, жительницу г. Москвы, местонахождение которой неизвестно с 16.08.2017 года.Приметы: на вид 30 лет, рост 170 см, нормального телосложения, волосы рыжие, прямые.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91- 00, 8 (499) 233-94-53 или «102».Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93