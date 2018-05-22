Международная федерация футбола (FIFA) сделала важное заявление в рамках расследования нарушений со стороны российских спортсменов после публикации отчетов Макларена. Организация не нашла пренебрежения антидопинговыми правилами в действиях наших футболистов.

Международная федерация футбола (FIFA) сделала важноезаявление в рамках расследования нарушенийсо стороны российских спортсменов после публикации отчетов Макларена. Организацияне нашла пренебреженияантидопинговыми правилами в действиях наших футболистов.Особенное внимание было уделено игрокам, которые выйдут на полечемпионата мира по футболу. FIFA встала на сторону российских спортсменов,объективно оценив ситуацию и проверив всю имеющуюся информацию."На сегодняшний день FIFA заявляет, что нет доказательств,подтверждающих, что антидопиноговые правила были нарушены кем-либо. Ни в одномиз допинг-образцов не было выявлено аномальных отклонений или подмены содержимого",– цитирует заявление Международной федерации футбола телеканалИзвестно, что FIFA уже проинформировала Всемирное антидопинговоеагентство (WADA) о своих выводах. И агентству пришлось с ними согласиться.Таким образом, после расследования и подведенных итогах, дело о нарушенииантидопинговых правил нашей командой было закрыто.Напомним, в 2017 годувыяснилось, что российские спортсмены сдали самое большое число тестов надопинг в преддверии Игр-2018. Так, из 1240 допинг-проб, сданных россиянами, 275принадлежит спортсменам, выступающим в лыжных видах спорта и сноуборде.