Международная федерация футбола (FIFA) сделала важное
заявление в рамках расследования нарушений
со стороны российских спортсменов после публикации отчетов Макларена. Организация
не нашла пренебрежения
антидопинговыми правилами в действиях наших футболистов.
Международная федерация футбола (FIFA) сделала важное
заявление в рамках расследования нарушений
со стороны российских спортсменов после публикации отчетов Макларена. Организация
не нашла пренебрежения
антидопинговыми правилами в действиях наших футболистов.
Особенное внимание было уделено игрокам, которые выйдут на поле
чемпионата мира по футболу. FIFA встала на сторону российских спортсменов,
объективно оценив ситуацию и проверив всю имеющуюся информацию.
"На сегодняшний день FIFA заявляет, что нет доказательств,
подтверждающих, что антидопиноговые правила были нарушены кем-либо. Ни в одном
из допинг-образцов не было выявлено аномальных отклонений или подмены содержимого",
– цитирует заявление Международной федерации футбола телеканал
Известно, что FIFA уже проинформировала Всемирное антидопинговое
агентство (WADA) о своих выводах. И агентству пришлось с ними согласиться.
Таким образом, после расследования и подведенных итогах, дело о нарушении
антидопинговых правил нашей командой было закрыто.
Напомним, в 2017 году
выяснилось, что российские спортсмены сдали самое большое число тестов на
допинг в преддверии Игр-2018. Так, из 1240 допинг-проб, сданных россиянами, 275
принадлежит спортсменам, выступающим в лыжных видах спорта и сноуборде.