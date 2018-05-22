Благотворительный Венский Бал в Москве является одним из самых значительных событий в мировом бальном календаре. Каждый год на него съезжается около двух тысяч гостей из разных городов и стран.

Благотворительный Венский Бал в Москве является однимиз самых значительных событий в мировом бальном календаре. Каждый год на негосъезжается около двух тысяч гостей из разных городов и стран.26 мая 2018 года в самом большом зале российской столицы – Гостином Дворесостоится Шестнадцатый благотворительный Венский Бал в Москве. 2018 год объявленв России Годом русского балета. Этому событию ибудет посвящен Шестнадцатый Венский Бал. Поэтому вместо традиционного оперногогала-концерта гости увидят балет-гала с участием звезд мирового балета - Евгении Образцовой (Большой театр), Кристины Шапран и Тимура Аскерова (Мариинский театр), Натальи Сомовой, Георги Смилевски и Дмитрия Соболевского (театр имениСтаниславского и Немировича-Данченко).По традиции, бал откроют 120 пар дебютантов. Для них – незамужних девушекот 16 до 23 лет и неженатых молодых людей от 18 до 28 лет – это отличный шансприобщиться к классической культуре, научиться танцевать, найти новыхинтересных друзей.После знаменитой фразы "Alles Walzer" – "Вальсируют все!" к танцующим дебютантам присоединятся и гости,которые до полуночи будут танцевать вальсы, польки и галопы, а после знаменитойрусской полночной кадрили, – танго и фокстроты, джайвы, квик-степы, ча-ча-ча ирумбы. Танцевальную и концертную программу Бала будут сопровождатьсимфонический оркестр Москвы "Русскаяфилармония" и один из лучших танцевальных оркестров России "Данс-лэнд" под руководствомСемена Мильштейна.Венский Бал в Москве является благотворительным. В этом году бенефициаромбала станет фонд Илзе Лиепы "Культура – детям". Вести Шестнадцатый Венский Бал в Москве будет российская балерина,народная артистка России Илзе Лиепа и президент Российскоготанцевального союза Станислав Попов.Где: Гостиный ДворАдрес: Гостиный Двор, ул. Ильинка, 4Съезд гостей: 20:00Начало официальной Церемонии Открытия Бала: 21:00