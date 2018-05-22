Благотворительный Венский Бал в Москве является одним
из самых значительных событий в мировом бальном календаре. Каждый год на него
съезжается около двух тысяч гостей из разных городов и стран.
Благотворительный Венский Бал в Москве является одним
из самых значительных событий в мировом бальном календаре. Каждый год на него
съезжается около двух тысяч гостей из разных городов и стран.
26 мая 2018 года в самом большом зале российской столицы – Гостином Дворе
состоится Шестнадцатый благотворительный Венский Бал в Москве. 2018 год объявлен
в России Годом русского балета. Этому событию и
будет посвящен Шестнадцатый Венский Бал. Поэтому вместо традиционного оперного
гала-концерта гости увидят балет-гала с участием звезд мирового балета - Евгении Образцовой (Большой театр), Кристины Шапран и Тимура Аскерова (Мариинский театр), Натальи Сомовой, Георги Смилевски и Дмитрия Соболевского (театр имени
Станиславского и Немировича-Данченко).
По традиции, бал откроют 120 пар дебютантов. Для них – незамужних девушек
от 16 до 23 лет и неженатых молодых людей от 18 до 28 лет – это отличный шанс
приобщиться к классической культуре, научиться танцевать, найти новых
интересных друзей.
После знаменитой фразы "Alles Walzer" – "Вальсируют все!" к танцующим дебютантам присоединятся и гости,
которые до полуночи будут танцевать вальсы, польки и галопы, а после знаменитой
русской полночной кадрили, – танго и фокстроты, джайвы, квик-степы, ча-ча-ча и
румбы. Танцевальную и концертную программу Бала будут сопровождать
симфонический оркестр Москвы "Русская
филармония" и один из лучших танцевальных оркестров России "Данс-лэнд" под руководствомСемена Мильштейна.
Венский Бал в Москве является благотворительным. В этом году бенефициаром
бала станет фонд Илзе Лиепы "Культура – детям". Вести Шестнадцатый Венский Бал в Москве будет российская балерина,
народная артистка России Илзе Лиепа и президент Российского
танцевального союза Станислав Попов.
Где: Гостиный Двор
Адрес: Гостиный Двор, ул. Ильинка, 4
Съезд гостей: 20:00
Начало официальной Церемонии Открытия Бала: 21:00