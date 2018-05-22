Популярная хип-хоп группа Каста опубликовала клип на песню На том конце. В новом видео приняли участие фронтмен Ленинграда, Елка, а также другие отечественные исполнители и даже видеоблогер.

Популярная хип-хоп группа Каста опубликовала клип на песню "На том конце". В новом видео приняли участие фронтмен Ленинграда, Елка, а также другие отечественные исполнители и даже видеоблогер.Композиция "На том конце" повествует о нелегкой жизни гастролирующего артиста. Сюжет видеоклипа начинается с того, что музыканты заявляют в радиоэфире, что не собираются снимать клип на эту песню.Сразу после этого телефоны рэперов начинают разрываться от звонков коллег по цеху. Артисты разных жанров и сфер решили помочь Касте придумать идею для визуализации хита."Так, пацаны, я тут с с бодунища слушаю радио. Что у вас за проблемы с клипом?", – с такой репликой к исполнителям обращается Сергей Шнуров. После этого солист Ленинграда предложил рэперам "не мудрить". "Просто возьмите и снимите телку. И все", – резюмировал Шнур.Взяв на вооружение ценные рекомендации, исполнители стали пародировать стилистику популярных западных клипов, а также высмеивать самые распространенные клише в музыке. "Теперь у Касты есть няшный клип в старом стиле, как у Дрейка, типа рэп-баттла и с ********** телкой, очень добрый", – гласит анонс на официальном сайте рэперов.Напомним, альбом Касты "Четырехглавый орет" вышел в мае 2017 года. Многие ценители творчества группы сходятся во мнении, что "На том конце" – одна из самых удачных песен оттуда.