Совет глав стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдёт в июне в Китае, утвердит программу сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019-2021 годы.

Совет глав стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдёт в июне в Китае, утвердит программу сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019-2021 годы.По словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, реализация программы потребует активных шагов со стороны компетентных органов наших стран при координирующей роли региональной антитеррористической структуры ШОС, передает РИА Новости.Николай Патрушев подчеркнул, что террористическая угроза исходит в первую очередь с территории Афганистана. Он выразил уверенность, что любые односторонние попытки урегулировать ситуацию силовыми методами лишь усложнят положение дел.Он уточнил, что любые инициативы на афганском направлении должны максимально учитывать интересы государств региона и исключать перспективы навязывания им неприемлемых сценариев.Представитель Таджикистана, генсек ШОС Рашид Алимов заявил, что противодействие новым вызовам в сфере обеспечения безопасности требует от государств Шанхайской организации все большей координации и консолидации усилий.По его словам, мир переживает период крупных перемен. При этом комплекс вопросов обеспечения безопасности по-прежнему остается краеугольным камнем для обеспечения устойчивого развития.Особого внимания, по словам Алимова, требует взаимодействие в борьбе с распространением и пропагандой террористической идеологии в интернете. Целевой аудиторией при этом "все чаще становятся молодые люди с несформировавшимися взглядами и находящиеся в поиске своего жизненного пути".Тринадцатая ежегодная встреча секретарей советов безопасности стран ШОС, в которой участвуют представители Китая, Индии, Казахстана, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, открылась во вторник в Пекине.