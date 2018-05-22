Практически во всех крупных торговых центрах оборудованы детские игровые зоны. Для родителей они являются оазисами, позволяющими сделать недолгую передышку в бесконечном воспитательном процессе. Оставляя детей на несколько часов в сказочном мире цветных лабиринтов и воздушных замков, немногие из них задумываются о том, что сказка может обернуться для ребенка трагической былью.

Практически во всех крупных торговых центрах оборудованы детские игровые зоны. Для родителей они являются оазисами, позволяющими сделать недолгую передышку в бесконечном воспитательном процессе. Оставляя детей на несколько часов в сказочном мире цветных лабиринтов и воздушных замков, немногие из них задумываются о том, что сказка может обернуться для ребенка трагической былью.Очередного педофила задержали в апреле в игровой комнате московского торгового центра. Подросток пытался изнасиловать четырехлетнего ребенка. Помешала этому мама маленького мальчика, которая вовремя оказалась рядом, она подняла шум и вызвала полицию. Подобные инциденты не редкость для детских игровых зон и центров развлечений. Около года назад похожий случайпроизошел в детской развлекательной комнате другого столичного торговогокомплекса. Тридцатидвухлетний аниматор, играя с детьми, раздевал их ифотографировал голыми. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Мужчинапривлечен к ответственности.Вовсе необязательно, что малыш окажется в рукахпедофила. Во время игр в таких местах он может получить серьезную травму илидаже погибнуть. В одном из питерских батутных центров за три месяца пятеро детейполучили тяжелые повреждения. При этом спросить родителям, по сути, не с кого,и привлечь к ответственности организаторов развлечений довольно сложно.Адвокат Екатерина Духина считаетэту тему недоработанной. "По закону детские игровые зоны в торговых центрах неотносятся к числу заведений, которые несут ответственность за жизнь и здоровьеребенка. Обязательства по детской безопасности налагаются только навоспитательные, учебные и медицинские учреждения. В законе есть ссылка на иные организации,но учитывая, что эта характеристика достаточно размыта, взыскать вред, которыйпричинен ребенку во время нахождения в подобном развлекательном пространстве,весьма непросто" – говорит юрист.Да и сами организаторыперестраховываются, как могут. По словам адвоката, с родителями либозаключается договор, в котором указано, что администрация не несетответственности за ребенка, либо у них вообще не остается никакого документа наруках, кроме квитанции об оплате. По факту, администрация предоставляет лишь правоиспользовать различные игровые приспособления, не гарантируя охрану ибезопасность детей. Вопрос, должен ли персонал страховать ребенка от каких-либоповреждений, связанных с экстремальными прыжками на батуте или преодоленииверевочных препятствий, остается открытым. Нигде эти регламенты не прописаны.Подчас, предприниматели экономят ина сотрудниках. Аниматорами становятся люди без соответствующего образования идокументов, подтверждающих их право работать с детьми. "Персонал, как правило,складывается из одного человека, который выдает билетики, выступая в роликассира, принимает деньги, записывает ФИО родителей и имя-фамилию ребенка,обязуясь не отдавать его никому, кроме тех, кто привел его в игровую комнату, -отмечает Екатерина Духина. – Этот момент тоже под большим вопросом, посколькуон нигде нормативно не закреплен. Организаторы игровой зоны с легкостью могут,не глядя, выдать ребенка абы кому, и никакой ответственности за это не предусмотрено".Даже с уличными детскимиплощадками ситуация обстоит несколько лучшим образом. Ответственность засодержание и сохранность игрового оборудования несет городская администрация. Еслинесчастный случай на детской площадке произошел из-за неисправного инвентаря, родителимогут потребовать компенсацию за причиненный вред здоровью ребенка. Для этого нужнообратиться в муниципалитет с соответствующей претензией, подкрепив жалобу всемивозможными доказательствами. Например, вызвать местного участкового, которыйзафиксирует происшествие и выдаст протокол, и привлечь к инциденту независимыхэкспертов, которые составят заключение о том, что оборудование былодействительно неисправным, и ребенок именно по этой причине получил травму.