Практически во всех крупных торговых центрах оборудованы детские игровые зоны. Для родителей они являются оазисами, позволяющими сделать недолгую передышку в бесконечном воспитательном процессе. Оставляя детей на несколько часов в сказочном мире цветных лабиринтов и воздушных замков, немногие из них задумываются о том, что сказка может обернуться для ребенка трагической былью.
Практически во всех крупных торговых центрах оборудованы детские игровые зоны. Для родителей они являются оазисами, позволяющими сделать недолгую передышку в бесконечном воспитательном процессе. Оставляя детей на несколько часов в сказочном мире цветных лабиринтов и воздушных замков, немногие из них задумываются о том, что сказка может обернуться для ребенка трагической былью.
Очередного педофила задержали в апреле в игровой комнате московского торгового центра. Подросток пытался изнасиловать четырехлетнего ребенка. Помешала этому мама маленького мальчика, которая вовремя оказалась рядом, она подняла шум и вызвала полицию. Подобные инциденты не редкость для детских игровых зон и центров развлечений. Около года назад похожий случай
произошел в детской развлекательной комнате другого столичного торгового
комплекса. Тридцатидвухлетний аниматор, играя с детьми, раздевал их и
фотографировал голыми. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Мужчина
привлечен к ответственности.
Вовсе необязательно, что малыш окажется в руках
педофила. Во время игр в таких местах он может получить серьезную травму или
даже погибнуть. В одном из питерских батутных центров за три месяца пятеро детей
получили тяжелые повреждения. При этом спросить родителям, по сути, не с кого,
и привлечь к ответственности организаторов развлечений довольно сложно.
Адвокат Екатерина Духина считает
эту тему недоработанной. "По закону детские игровые зоны в торговых центрах не
относятся к числу заведений, которые несут ответственность за жизнь и здоровье
ребенка. Обязательства по детской безопасности налагаются только на
воспитательные, учебные и медицинские учреждения. В законе есть ссылка на иные организации,
но учитывая, что эта характеристика достаточно размыта, взыскать вред, который
причинен ребенку во время нахождения в подобном развлекательном пространстве,
весьма непросто" – говорит юрист.
Да и сами организаторы
перестраховываются, как могут. По словам адвоката, с родителями либо
заключается договор, в котором указано, что администрация не несет
ответственности за ребенка, либо у них вообще не остается никакого документа на
руках, кроме квитанции об оплате. По факту, администрация предоставляет лишь право
использовать различные игровые приспособления, не гарантируя охрану и
безопасность детей. Вопрос, должен ли персонал страховать ребенка от каких-либо
повреждений, связанных с экстремальными прыжками на батуте или преодолении
веревочных препятствий, остается открытым. Нигде эти регламенты не прописаны.
Подчас, предприниматели экономят и
на сотрудниках. Аниматорами становятся люди без соответствующего образования и
документов, подтверждающих их право работать с детьми. "Персонал, как правило,
складывается из одного человека, который выдает билетики, выступая в роли
кассира, принимает деньги, записывает ФИО родителей и имя-фамилию ребенка,
обязуясь не отдавать его никому, кроме тех, кто привел его в игровую комнату, -
отмечает Екатерина Духина. – Этот момент тоже под большим вопросом, поскольку
он нигде нормативно не закреплен. Организаторы игровой зоны с легкостью могут,
не глядя, выдать ребенка абы кому, и никакой ответственности за это не предусмотрено".
Даже с уличными детскими
площадками ситуация обстоит несколько лучшим образом. Ответственность за
содержание и сохранность игрового оборудования несет городская администрация. Если
несчастный случай на детской площадке произошел из-за неисправного инвентаря, родители
могут потребовать компенсацию за причиненный вред здоровью ребенка. Для этого нужно
обратиться в муниципалитет с соответствующей претензией, подкрепив жалобу всеми
возможными доказательствами. Например, вызвать местного участкового, который
зафиксирует происшествие и выдаст протокол, и привлечь к инциденту независимых
экспертов, которые составят заключение о том, что оборудование было
действительно неисправным, и ребенок именно по этой причине получил травму.