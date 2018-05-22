Откровенный рассказ Владимира Путина об августовском путче1991 года включен в фильм Дело Собчака. Президент России рассказывает о том времени в интервью телеведущей и экс-кандидату в президенты Ксении Собчак. Путин признался, что ему пришлось выбирать между поддержкой президента Бориса Ельцина и ГКЧП.

Откровенный рассказ Владимира Путина об августовском путче1991года включен в фильм "Дело Собчака". Президент России рассказывает отом времени в интервью телеведущей и экс-кандидату в президенты Ксении Собчак.Путин признался, что ему пришлось выбирать между поддержкой президента БорисаЕльцина и ГКЧП.Владимир Путин был офицером КГБ, о чем сам президентнеоднократно говорил в различных интервью. Во время событий 1991 года онзанимал пост председателя комитета по внешним связям мэрии Ленинграда. Путинупришлось выбирать между поддержкой президента Бориса Ельцина и Государственногокомитета по чрезвычайному положению, куда входил председатель КГБ СССР ВладимирКрючков."С одной стороны, я работал с Анатолием Собчаком, и онбыл на стороне действующей власти, на стороне Ельцина и так далее. А с другойстороны – попытка вот этого переворота, и силовые структуры были на сторонетех, кто это осуществлял. Я не мог быть там и там одновременно", – сказалпрезидент. По словам Путина, он заявил Собчаку, что сделал для себя выбор ирешил остаться с ним.Владимир Путин тогда решил написать рапорт на имя Крючкова иуйти в отставку. Собчак такое решение одобрил и пообещал лично позвонить главеКГБ. Путина эти слова удивили: Крючков и Собчак оказались по разные стороныбаррикад, следовало ожидать, что председатель госбезопасности "пошлетподальше". Однако, к удивлению будущего президента России, после звонка мэраПетербурга Крючков действительно подписал рапорт.Владимир Путин не впервые называет события августа 1991 годапутчем. В прежних интервью президент заявлял: он точно знал, что не будетисполнять приказы путчистов и никогда не будет на их стороне, напоминает РБК.Фильм "Дело Собчака" рассказывает о первом мэреПетербурга Анатолии Собчаке. Картина официально выйдет в прокат в России 12июня 2018 года. Однако 15 мая картину уже представили на закрытом показе кинофестиваля в Каннах.