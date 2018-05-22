Откровенный рассказ Владимира Путина об августовском путче1991
года включен в фильм Дело Собчака. Президент России рассказывает о
том времени в интервью телеведущей и экс-кандидату в президенты Ксении Собчак.
Путин признался, что ему пришлось выбирать между поддержкой президента Бориса
Ельцина и ГКЧП.
Откровенный рассказ Владимира Путина об августовском путче1991
года включен в фильм "Дело Собчака". Президент России рассказывает о
том времени в интервью телеведущей и экс-кандидату в президенты Ксении Собчак.
Путин признался, что ему пришлось выбирать между поддержкой президента Бориса
Ельцина и ГКЧП.
Владимир Путин был офицером КГБ, о чем сам президент
неоднократно говорил в различных интервью. Во время событий 1991 года он
занимал пост председателя комитета по внешним связям мэрии Ленинграда. Путину
пришлось выбирать между поддержкой президента Бориса Ельцина и Государственного
комитета по чрезвычайному положению, куда входил председатель КГБ СССР Владимир
Крючков.
"С одной стороны, я работал с Анатолием Собчаком, и он
был на стороне действующей власти, на стороне Ельцина и так далее. А с другой
стороны – попытка вот этого переворота, и силовые структуры были на стороне
тех, кто это осуществлял. Я не мог быть там и там одновременно", – сказал
президент. По словам Путина, он заявил Собчаку, что сделал для себя выбор и
решил остаться с ним.
Владимир Путин тогда решил написать рапорт на имя Крючкова и
уйти в отставку. Собчак такое решение одобрил и пообещал лично позвонить главе
КГБ. Путина эти слова удивили: Крючков и Собчак оказались по разные стороны
баррикад, следовало ожидать, что председатель госбезопасности "пошлет
подальше". Однако, к удивлению будущего президента России, после звонка мэра
Петербурга Крючков действительно подписал рапорт.
Владимир Путин не впервые называет события августа 1991 года
путчем. В прежних интервью президент заявлял: он точно знал, что не будет
исполнять приказы путчистов и никогда не будет на их стороне, напоминает РБК.
Фильм "Дело Собчака" рассказывает о первом мэре
Петербурга Анатолии Собчаке. Картина официально выйдет в прокат в России 12
июня 2018 года. Однако 15 мая картину уже представили на закрытом показе кинофестиваля в Каннах.