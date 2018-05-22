Сотрудница региональной Росгвардии стала чемпионкой Европы по ушУ. 17-й чемпионат проходил в Москве. В нём приняли участие почти 800 сильнейших спортсменов из 30 стран мира. В сборной России по ушУ-саньда выступала наша спортсменка, прапорщик Наталья Маркова. Она служит в отделе вневедомственной охраны по Судогодскому району регионального управления Росгвардии.

Сотрудница региональной Росгвардии стала чемпионкой Европы по ушУ. 17-й чемпионат проходил в Москве. В нём приняли участие почти 800 сильнейших спортсменов из 30 стран мира. В сборной России по ушу-саньда выступала наша спортсменка, прапорщик Наталья Маркова. Она служит в отделе вневедомственной охраны по Судогодскому району регионального управления Росгвардии. В первом поединке Наталья травмировала ногу, но это не помешало ей продолжить борьбу и завоевать "золото" в своей весовой категории. Теперь от нашей страны спортсменка поедет уже на чемпионат Мира по ушу, который пройдёт в Китае.