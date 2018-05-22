"В ОМВД России по району Лефортово поступило сообщение о том, что в припаркованной автомашине находится один и плачет маленький ребенок", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

"В ОМВД России по району Лефортово поступило сообщение о том, что возле одного из домов на Авиамоторной улице в припаркованной автомашине находится один и плачет маленький ребенок", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данному адресу незамедлительно выехал наряд патрульно-постовой службы полиции. Прибывшие на место происшествия полицейские вызвали сотрудников МЧС, которые вскрыли автомобиль."Мальчик в возрасте 1,2 года отправлен в детскую городскую больницу города Москвы для оказания необходимой медицинской помощи. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает", - добавила Ирина Волк.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение матери ребенка и задержали 33-летнюю москвичку. По имеющейся информации, женщина оставила сына в машине и ушла в подъезд соседнего дома, где употребляла наркотики.По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Лефортово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк