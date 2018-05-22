Мужчина, являвшийся сотрудником автосервиса, воспользовавшись свободным доступом, взял из шкафа оставленные ключи, завел чужое транспортное средство и выехал на нем...

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД по району Северное Измайлово задержали подозреваемого в угоне иномарки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В службу «102» поступило сообщение от очевидца о том, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения толкает по Сиреневому бульвару автомашину «Форд Эксплоэр».Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции остановили автомобиль и задержали мужчину, находившегося за рулем. Он не предоставил документы на иномарку и был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств.В ходе проверки установлено, что владелица иномарки оставила машину в автосервисе на несколько дней. Как выяснилось, задержанный являлся сотрудником данной компании. Воспользовавшись свободным доступом, он взял из шкафа оставленные ключи, завел чужое транспортное средство и выехал за пределы сервиса. В настоящее время похищенный автомобиль изъят.По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Северное Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автотранспортным средством без цели хищения (угон)». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73