Испытания российской ракеты с ядерной силовой установкой провалились. Она пролетела чуть более 30 километров, сообщил американский телеканал CNBC. Авторы размещенной на сайте статьи ссылаются на некие источники, знакомые с данными разведки.

Испытания российской ракеты с ядерной силовой установкойпровалились. Она пролетела чуть более 30 километров, сообщил американскийтелеканал CNBC. Авторы размещенной на сайте статьи ссылаются на некиеисточники, "знакомые с данными разведки".Источники телеканала авторитетно заявляют, что ракету началиразрабатывать еще в 2000-х годах. Последние испытания проходили с ноября 2017по февраль 2018 года. И даже приводят некоторые технические подробности: наэтапе старта используется "бензиновый двигатель", а потом включаетсяядерная энергоустановка. Утверждается, что как раз эта силовая установка никакне запускается."По оценкам США, самый продолжительный испытательныйполет длился более двух минут, за которые ракета преодолела 22 мили (более 35километров), после чего потеряла управляемость и разбилась. Самое короткоеиспытание продолжалось четыре секунды с полетом на пять миль (восемькилометров)", – заявляет телеканал.Напомним, в начале марта в послании Федеральному собраниюпрезидент России рассказал о новых видах вооружений. В частности, ВладимирПутин заявил, что у страны уже естьработающие межконтинентальные ракеты с ядерными энергоустановками. По словамглавы государства, они все прошли испытания удачно. "Просто каждая из этихсистем в разной степени готовности, одна из них уже на боевом дежурстве, ввойсках", – отметил тогда президент.Американский телеканал рассказал и о других испытанияхроссийского вооружения. Так, сверхзвуковая ракета, способная нести ядерныйбоезаряд, по данным CNBC, испытывалась три раза. Сообщается, что два испытания в2016 году были успешными. Третье, в 2017 году – якобы, окончилось неудачей,ракета разбилась сразу после старта. Тем не менее, эксперты телеканала признают,что перед подобным гиперзвуковым оружием США беспомощны, передает .