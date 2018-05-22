Ученые пришли к заключению, что чрезмерная чистота в доме способна спровоцировать онкологические заболевания, в особенности у детей. Как правило, они начинают страдать от острого лимфобластного лейкоза из-за стерильного окружения.

Ученые пришли к заключению, что чрезмерная чистота в доме способна спровоцировать онкологические заболевания, в особенности у детей. Как правило, они начинают страдать от острого лимфобластного лейкоза из-за стерильного окружения.Для подтверждения теории ученые провели эксперимент над лабораторными мышами. Грызунов поместили в стерильные условия, после чего они чаще заболевали лейкозом.У людей опасная болезнь возникает в несколько этапов, передает телеканал "". Сначала, в результате генетической мутации, у зародыша формируется предрасположенность к недугу. Затем злокачественное заболеваниепровоцируется какой-либо инфекцией.Специалисты убеждены, что дети, которые провели первый год жизни в стерильных условиях, подвержены особому риску. Согласно статистике, многие из них получали страшный диагноз – лейкемию.При этом острый лимфобластной лейкоз меньше всего затрагивает тех малышей, которые часто находились в общественных местах. Онкологи считают, что иммунная система современного человека не получает необходимых "тренировок" и является крайне уязвимой перед внешним воздействием.Ранее ученые нашли в зеленом чае частицы, способные уничтожать практически все раковые клетки в легких человека. Полученные знания смогут открыть дорогу к созданию эффективных средств для борьбы со смертоносным заболеванием.