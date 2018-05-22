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Энергия спортивных побед страны - в зажигательных танцах, песнях и славной истории советских и российских чемпионов. В своей программе команда "Владимирского экономико-технологического колледжа" предложила зрителям путешествие по самым ярким спортивным событиям прошлого от "Олимпиады-80", до победных турниров нашей сборной по хоккею, а ещё напомнила, что в 2018 нас ждёт Чемпионат мира по футболу и российские спортсмены должны проявить свои лучшие качества, чтобы победить. В рамках фестиваля "Студенческая весна" среди колледжей тоже идёт соревнование.Екатерина Парамонова, участница команды "Владимирского экономико-технологического колледжа": Я участвую уже второй год, в прошлом году тоже участвовала в "Студвесне", но к сожалению, мы проиграли медицинскому колледжу, у нас с ними всегда соревнование идёт. Готовились мы неделю, то есть, всё в кратчайшие сроки, но я уверена, что мы возьмём первое место!-Почему?-У нас всё зажигательно, позитивно.Команда владимирского медколледжа почти всегда в числе победителей студенческого фестиваля и уступать ребята совсем не собираются. Главный секрет - в собранности команды и особом подходе к студентам.Марина Ратникова, участница команды "Владимирского базового медицинского колледжа": "Весна, всем хочется погулять, отдохнуть. Самое главное - настроить ребят на нужный лад - чтобы они собрались. Мы берём такой медицинско-спортивной тематикой"."Студенческая весна" во Владимире объединила 6 команд из разных колледжей города. Фестиваль традиционный, проходит уже в 16-й раз. Для ребят - это отличная возможность проявить себя и открыть новые таланты. Поэтому каждый год организаторы выбирают для участников оригинальную тему.Евгений Федотов, специалист Городского управления по делам молодёжи: "Каждая команда представляет на фестивале творческую программу по теме "Движение вверх". Она посвящена спортивным событиям мирового масштаба в 2018 году. У нас будет Чемпионат мира по футболу в 2018 году, у нас была Олимпиада".Чтобы покорить талантом зрителей у каждой команды не более 20 минут. Члены жюри фестиваля оценивают все детали - от зрелищности и содержательности программы до художественного оформления сцены и артистизма выступающих. Хотя отличия от аналогичного фестиваля, который проводится в высших учебных заведениях всё же есть.Александр Малик, зам. начальника управления по делам молодёжи, председатель жюри конкурса: "У нас всё-таки поскольку немножко дети помладше, ребята, идёт больше уклон не в шутки, а именно в самодеятельности такую: танцы, песни. Студенческая весна - это фестиваль абсолютно всех направлений: это и песни, и танцы, и шутки. Поэтому основное условие - чтобы выступление смотрелось целостно".Кира Яковлева, актриса театра-студии "Новая сцена", член жюри фестиваля: "Самое главное, чтобы они почувствовали удовольствие, чтобы почувствовали плечо друга, потому что на сцене это самое важное: чувствовать, что тебя всегда поддержат".В качестве гостей на фестиваль пригласили и студентов одного из крупных владимирских вузов. Они тоже приготовили свою музыкально-спортивную программу.Маргарита Салех, гость фестиваля из РАНХиГС: "Пригласили нас выступить, поделиться опытом со студентами с другими. На сцене расслабиться и просто сделать то, что делаешь всегда: своё любимое дело".По итогам фестиваля, первое место заняла команда "Колледжа инновационных технологий и предпринимательства при ВлГУ". Теперь её участники будут представлять наш город на областном творческом фестивале, который пройдёт в сентябре.