В США суд приговорил украинского подростка к выплате 36 миллионов долларов за неосторожное обращение с огнем, ставшее причиной крупного лесного пожара в 2017 году.

В США суд приговорил украинского подростка к выплате 36 миллионов долларов за неосторожное обращение с огнем, ставшее причиной крупного лесного пожара в 2017 году.В сентябре прошлого года он бросал петарды, одна из которых и стала причиной лесного пожара. Впоследствии он уничтожил почти 20 тысяч гектаров леса в штатах Орегон и Вашингтон.На момент совершения преступления мальчику было 15 лет​​​. Его родители в 2000 году переехали в США из Одессы. Отец работал поваром, а мать — домохозяйкой.Подросток сможет прекратить выплаты только через 10 лет, и только если выполнит условия испытательного срока. В частности, он должен отработать две тысячи часов в Службе охраны лесов и написать более сотни писем в адрес тех людей, которые оказались отрезанными огнем, сообщает РИА Новости.