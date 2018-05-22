Максим Галкин продолжает искать родственников среди известных
личностей нашей страны. Юморист не может угомониться после слухов о том, что
дети Аллы Пугачевой не от него, а от Филиппа Киркорова.
Максим Галкин продолжает искать родственников среди известных
личностей нашей страны. Юморист не может угомониться после слухов о том, что
дети Аллы Пугачевой не от него, а от Филиппа Киркорова.
Галкин опубликовал в соцсетях забавный клип, который представляет собой нарезку различных теле-шоу. В нем телеведущий Андрей Малахов объявляет, что отцом Максима является не только певец
Филипп Киркоров, но и шоумен Иван Ургант, а после сам юморист, роняя скупую
мужскую слезу, признается, что его отцом является еще и Владимир Путин. В конце
ролика Галкин предстает в образе репера Фейса, знаменитого своими татуировками на лице.
"После сенсационного расследования моей родословной по
многочисленным просьбам подписчиков продолжение видео "Филипп к ДНК прилип".
Новые отцы и скандальные подробности! Не переключайтесь❗️
Смотреть до конца❗️", – написал исполнитель под
видео.
Пользователи Сети пришли в восторг от нового юмористического
ролика Максима Галкина. За несколько дней это видео посмотрело более двух миллионов
человек. Поклонники завалили артиста комментариями с просьбой продолжить
снимать скетчи не эту тему.
Добавим, что этот ролик является продолжением видео,
выпущенного в Instagram ранее. Тогда Галкин шутливо
отреагировал на слухи о том, что младший сын Аллы Пугачевой
Гарри якобы рожден не от него. "Сетевые эксперты" сравнили фотографии
мальчика с детскими снимками Филиппа Киркорова и пришли к однозначному выводу,
дескать, именно он является настоящим папой ребенка.
"Я-то знаю, что
он мой сын. Но сходство-то на лицо", – заметил в видео. По его словам, он
"копнул глубже" и решил внимательнее присмотреться к своим детским
фотографиям. Как утверждает сам Галкин, в детстве он также был похож на Филиппа
Киркорова. Отсюда, пошутил он, есть только один вывод: "В действительности
я сын Киркорова, а Гарри – его внук".