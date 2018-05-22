Максим Галкин продолжает искать родственников среди известных личностей нашей страны. Юморист не может угомониться после слухов о том, что дети Аллы Пугачевой не от него, а от Филиппа Киркорова.

Максим Галкин продолжает искать родственников среди известныхличностей нашей страны. Юморист не может угомониться после слухов о том, чтодети Аллы Пугачевой не от него, а от Филиппа Киркорова.Галкин опубликовал в соцсетях забавный клип, который представляет собой нарезку различных теле-шоу. В нем телеведущий Андрей Малахов объявляет, что отцом Максима является не только певецФилипп Киркоров, но и шоумен Иван Ургант, а после сам юморист, роняя скупуюмужскую слезу, признается, что его отцом является еще и Владимир Путин. В концеролика Галкин предстает в образе репера Фейса, знаменитого своими татуировками на лице."После сенсационного расследования моей родословной помногочисленным просьбам подписчиков продолжение видео "Филипп к ДНК прилип".Новые отцы и скандальные подробности! Не переключайтесь❗️Смотреть до конца❗️", – написал исполнитель подвидео.Пользователи Сети пришли в восторг от нового юмористическогоролика Максима Галкина. За несколько дней это видео посмотрело более двух миллионовчеловек. Поклонники завалили артиста комментариями с просьбой продолжитьснимать скетчи не эту тему.Добавим, что этот ролик является продолжением видео,выпущенного в Instagram ранее. Тогда Галкин шутливоотреагировал на слухи о том, что младший сын Аллы ПугачевойГарри якобы рожден не от него. "Сетевые эксперты" сравнили фотографиимальчика с детскими снимками Филиппа Киркорова и пришли к однозначному выводу,дескать, именно он является настоящим папой ребенка."Я-то знаю, чтоон мой сын. Но сходство-то на лицо", – заметил в видео. По его словам, он"копнул глубже" и решил внимательнее присмотреться к своим детскимфотографиям. Как утверждает сам Галкин, в детстве он также был похож на ФилиппаКиркорова. Отсюда, пошутил он, есть только один вывод: "В действительностия сын Киркорова, а Гарри – его внук".