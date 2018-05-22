Тегеран грозит США судебным преследованием в ответ на обещания госсекретаря Майка Помпео продолжить давление на Иран и ввести против него новые санкции. Такое заявление сделал МИД исламской республики. В Тегеране считают, что таким образом Вашингтон хочет отвлечь внимание других стран от собственных незаконных действий.

Тегеран грозит США судебным преследованием в ответ на обещания госсекретаря Майка Помпео продолжить давление на Иран и ввести против него новые санкции. Такое заявление сделал МИД исламской республики. В Тегеране считают, что таким образом Вашингтон хочет отвлечь внимание других стран от собственных незаконных действий."Иран рассматривает бесстыдные заявления госсекретаря США как очевидное вмешательство во внутренние дела Ирана и незаконную угрозу против государства-члена ООН, и оставляет за собой право на судебное преследование", — говорилось в заявлении МИД Исламской республики."Ничтожные, несущественные, оскорбительные и второстепенные замечания нового госсекретаря США и его недопустимое отношение к великой и цивилизованной Иранской нации свидетельствуют об отчаянии и беспомощности официальных лиц правительства США перед иранцами".Ранее США покинули соглашение по иранской ядерной программе и потребовали перезаключить его на новых, более выгодных для Вашингтона условиях. Список требований к Тегерану накануне огласил госсекретарь Майк Помпео.Всего там 12 пунктов, среди них полный отказ от работ с ядерными технологиями, освобождение всех граждан США и прекращение поддержки вооруженных формирований, а также требование вывести все иранские военные формирования из Сирии. Все эти условия выходят за рамки заключенного ранее ядерного соглашения, отмечают в Тегеране. Помпео подчеркнул, что Штаты окажут беспрецедентное давление, чтобы иранская сторона приняла новые условия.В российском МИД заявили, что США своими попытками изменить политику Ирана добьются обратного эффекта. Американцы таким подходом настраивают против себя весь иранский народ. И даже те граждане, которые не поддерживают нынешнее руководство, при таком раскладе могут встать на сторону своего правительства. Иранцы, как и любой другой народ, считают оскорбительным язык ультиматумов, предупреждают в ведомстве.