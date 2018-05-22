Схема преступления была очень проста: один представлялся сыном или внуком, совершившим ДТП, другой – сотрудником полиции, который требовал деньги за непривлечение близкого родственника к уголовной ответственности

Во Владимире задержаны телефонные мошенники. Ими оказались двое уроженцев Новосибирска и житель областного центра. Схема преступления была очень проста: один представлялся сыном или внуком, совершившим ДТП, другой – сотрудником полиции, который требовал деньги за непривлечение близкого родственника к уголовной ответственности. Курьером, забиравшим взятку, выступал третий аферист.Так, в середине марта текущего года 76-летний житель областного центра, поверив словам злоумышленников, передал мошеннику 40 тысяч рублей. Аналогичным образом поступила испугавшаяся за своего сына 68-летняя жительница города Владимира. Женщина отдала курьеру 240 тысяч рублей.На данный момент известно о 18 преступлениях. Мошенникам удалось заработать 800 тысяч рублей.В настоящее время расследование уголовных дел, возбужденных по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), продолжается. Уроженцы города Новосибирска доставлены во Владимир. Все трое подозреваемых заключены под стражу.