Певец Филипп Киркоров положил
начало новому тренду. Молодежные кумиры Егор Крид и Тимати сделали клип,
который во многом напоминает детище короля отечественной поп-сцены.
Певец Филипп Киркоров положил
начало новому тренду. Молодежные кумиры Егор Крид и Тимати сделали клип,
который во многом напоминает детище короля отечественной поп-сцены.
Сети появился
совместный ролик Егора Крида и Тимати "Гучи". Клип снят в жанре
пародия – певцы высмеивают быстросменяемые молодежные тренды. Видео уже набрало более двух миллионов просмотров и обосновалось на вершине топ YouTube.
Посмотрев видео, многие
пользователи отметили, что идея ролика уже не нова. После выстрелившего клипа
Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий", в котором певец переоделся трудным
подростком, клип Крида и Тимати выглядит бледно.
"Пост-ирония, по следам
Киркорова🤷🏾♂️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Тут
мы можем наблюдать, за тем как 2 деда, не могут смирится с тем, что реп
эволюционирует и не стоит на месте.",
"Что ж такое ! Сначала Филипп Киркоров спародировал Фейса,теперь
Тимати(который снимался у Киркорова)с Кридом! Кто следующий?", "***
это же насколько нужно быть бездарностью, чтобы Киркоров лучше попадал в
конъюнктуру и тренды", – негодовали пользователи Сети.
Удастся ли Тимати и Криду превзойти
Филиппа Киркорова – посмотрим. Однако стоит отметить, что ролик поп-короля уже
набрал более 28 миллионов просмотров. По замыслу авторов, клип на песню "Цвет настроения – синий" демонстрирует пороки современного общества.
Также примечательно, что из-за нецензурной
брани в клипе, Бедросовича просто заклевали в Сети. Интернет-сообщество даже создало петицию на имя президента Владимира
Путина с просьбой лишить Филиппа всех регалий и званий. Однако Киркорову все как с гуся вода.