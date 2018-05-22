Певец Филипп Киркоров положил начало новому тренду. Молодежные кумиры Егор Крид и Тимати сделали клип, который во многом напоминает детище короля отечественной поп-сцены.

Певец Филипп Киркоров положилначало новому тренду. Молодежные кумиры Егор Крид и Тимати сделали клип,который во многом напоминает детище короля отечественной поп-сцены.Сети появилсясовместный ролик Егора Крида и Тимати "Гучи". Клип снят в жанрепародия – певцы высмеивают быстросменяемые молодежные тренды. Видео уже набрало более двух миллионов просмотров и обосновалось на вершине топ YouTube.Посмотрев видео, многиепользователи отметили, что идея ролика уже не нова. После выстрелившего клипаФилиппа Киркорова "Цвет настроения синий", в котором певец переоделся труднымподростком, клип Крида и Тимати выглядит бледно."Пост-ирония, по следамКиркорова🤷🏾‍♂️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)﻿", "Тутмы можем наблюдать, за тем как 2 деда, не могут смирится с тем, что репэволюционирует и не стоит на месте.﻿","Что ж такое ! Сначала Филипп Киркоров спародировал Фейса,теперьТимати(который снимался у Киркорова)с Кридом! Кто следующий?﻿", "***это же насколько нужно быть бездарностью, чтобы Киркоров лучше попадал вконъюнктуру и тренды", – негодовали пользователи Сети.Удастся ли Тимати и Криду превзойтиФилиппа Киркорова – посмотрим. Однако стоит отметить, что ролик поп-короля уженабрал более 28 миллионов просмотров. По замыслу авторов, клип на песню "Цвет настроения – синий" демонстрирует пороки современного общества.Также примечательно, что из-за нецензурнойбрани в клипе, Бедросовича просто заклевали в Сети. Интернет-сообщество даже создало петицию на имя президента ВладимираПутина с просьбой лишить Филиппа всех регалий и званий. Однако Киркорову все как с гуся вода.