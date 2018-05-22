Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав
Третьяк подвел итоги года для российской сборной. Он констатировал, что наша
команда впервые с 2013 года вернулась с ЧМ без наград.
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав
Третьяк подвел итоги года для российской сборной. Он констатировал, что наша
команда впервые с 2013 года вернулась с ЧМ без наград.
Наши соотечественники проиграли сборной Канады в четвертьфинала.
Третьяк прокомментировал неудачи российских спортсменов.
"Не будем
искать оправданий – впервые с 2013 года наша страна осталась без медалей
чемпионата мира", – цитирует президента ФХР . Также он рассказал, почему
национальная команда вылетела с ЧМ-2018 после четвертьфинала.
"Мы столкнулись с большими
трудностями при формировании окончательной заявки – ряд лидеров не смогли
присоединиться к команде. К тому же был взят курс на омоложение сборной с
прицелом на следующие Олимпийские игры", – добавил Третьяк. При этом он
добавил, что точно не может назвать сезон неудачным.
Зимой 2018 года россияне выиграли олимпийское золото после
28-летнего перерыва. Президент ФХР назвал это историческим достижением, "которое
произошло на наших глазах", сообщает
Стали известны и соперники наших хоккеистов на ЧМ-2019, который
пройдет в Словакии. Ими стали команды Чехии, Швеции и Швейцарии, Австрии,
Латвии, Норвегии и Италии.
Напомним, ранее легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов высказывал
уверенность, что Россия в четвертьфинале победит. По его мнению, российским
хоккеистам должна была помочь дисциплина и игра обороны.