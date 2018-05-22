Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подвел итоги года для российской сборной. Он констатировал, что наша команда впервые с 2013 года вернулась с ЧМ без наград.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) ВладиславТретьяк подвел итоги года для российской сборной. Он констатировал, что нашакоманда впервые с 2013 года вернулась с ЧМ без наград.Наши соотечественники проиграли сборной Канады в четвертьфинала.Третьяк прокомментировал неудачи российских спортсменов."Не будемискать оправданий – впервые с 2013 года наша страна осталась без медалейчемпионата мира", – цитирует президента ФХР . Также он рассказал, почемунациональная команда вылетела с ЧМ-2018 после четвертьфинала."Мы столкнулись с большимитрудностями при формировании окончательной заявки – ряд лидеров не смоглиприсоединиться к команде. К тому же был взят курс на омоложение сборной сприцелом на следующие Олимпийские игры", – добавил Третьяк. При этом ондобавил, что точно не может назвать сезон неудачным.Зимой 2018 года россияне выиграли олимпийское золото после28-летнего перерыва. Президент ФХР назвал это историческим достижением, "котороепроизошло на наших глазах", сообщаетСтали известны и соперники наших хоккеистов на ЧМ-2019, которыйпройдет в Словакии. Ими стали команды Чехии, Швеции и Швейцарии, Австрии,Латвии, Норвегии и Италии.Напомним, ранее легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов высказывалуверенность, что Россия в четвертьфинале победит. По его мнению, российскимхоккеистам должна была помочь дисциплина и игра обороны.