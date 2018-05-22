АвтоВАЗ объявил о планах снять с конвейера автомобили Lada Priora, а также старые модели Granta и Kalina. Производитель прекратит сборку этих машин уже в июле 2018 года.

АвтоВАЗ объявил о планах снять с конвейера автомобили Lada Priora, а также старые модели Granta и Kalina. Производитель прекратит сборку этих машин уже в июле 2018 года.Сообщается, что на смену старым моделям придут их обновленные версии. АвтоВАЗ готовится к производству "рестайлинговых моделей в X-стиле", передает .В данный момент представители автоконцерна отказываются от комментариев. В модельной линейке АвтоВАЗа осталось 22 наименования, которые объединены в семь семейств. Среди них Vesta, Largus, Priora, Kalina, Granta, 4х4, XRAY.Ранее сообщалось, что компания АвтоВАЗ отозвала 82 автомобиля Kalina и Granta в связи с проблемами системы навигации ГЛОНАСС. Такое решение было принято по причине того, что у этих машин существует вероятность сбоя системы оповещения об аварии.Напомним, что Lada Priora – самый продаваемый автомобиль в серии. К 2017 году количество выпущенных машин данной модели превысило отметку в миллион.Группа АвтоВАЗ входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. Концерн выпускает автомобили под четырьмя брендами: Lada, Renault, Nissan, Datsun.