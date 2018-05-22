Они будут летать три раза в неделю

Они будут летать три раза в неделюКостромской аэропорт утвердил расписание рейсов до Санкт-Петербурга на июнь. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.Самолеты будут летать три раза в неделю. По средам рейс запланирован на 10 утра, обратный - на 13.15. По пятницам и воскресеньем самолет будет улетать из Костромы в 16 часов, обратное направление - 19.10.Из-за празднования Дня России рейс с пятницы 8 июня переносится на субботу 9 июня. С воскресенья 10 июня на вторник 12 июня.