Транспортная компания АДМ намерена установить в автобусах роутеры для подключения wi-fi и устройства для подзарядки гаджетов через USB, сообщает «Зебра ТВ».

Транспортная компания АДМ намерена установить в автобусах роутеры для подключения wi-fi и устройства для подзарядки гаджетов через USB, сообщает . Первый автобус маршрута №20, оборудованный четырьмя зарядными устройствами, с понедельника уже курсирует по Владимиру. А уже через пару недель в автобусе появится бесплатный wi-fi. Скорость подключения будет порядка 20 мегабит в секунду. Пользователям необходимо будет пройти разовую регистрацию, и они смогут пользоваться интернетом. В перспективе бесплатным wi-fi и зарядками для мобильных гаджетов могут обзавестись автобусы и других длинных маршрутов - №15, 7С и №22, идущих через весь город в удаленные микрорайоны Юрьевец, Энергетик, Загородный. Кроме того, если автобусы перейдут к автоматизированной оплате проезда, оплачивать проезд, и пополнять электронные кошельки можно будет прямо в транспорте.