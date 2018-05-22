В результате конфликта пострадал 18-летний приезжий молодой человек, он госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии...

«Оперуполномоченные 1 ОРЧ ОУР ЦАО задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.12 мая в дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от очевидцев о конфликте между двумя молодыми людьми на Новоандреевском мосту. В результате конфликта пострадал 18-летний приезжий молодой человек, он госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.В ходе оперативно-следственных мероприятий оперативники 1 ОРЧ ОУР УВД по ЦАО задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний приезжий.Следственным отделом ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61