Полицейские, к которым присоединились представители районной федеральной противопожарной службы, пообщались с учениками школы № 10 на актуальные темы безопасности в летний период.

Представители государственной инспекции безопасности дорожного движения МО МВД России «Гусь-Хрустальный» и пятого отряда федеральной противопожарной службы провели урок безопасности с учащимися школы № 10 в городе Гусь-Хрустальный.Сотрудники ГИБДД особое внимание обратили на важность соблюдения основных дорожных правил при переходе проезжей части, при управлении велосипедами, самокатами, катании на роликах и скейтбордах во дворах. Ребята узнали о том, что управление велосипедом требует не только умения, но и большой ответственности, почему нужно сойти с велосипеда при переходе проезжей части и как безопаснее всего переходить дорогу. Также учащимся напомнили, что выезжать на велосипеде на проезжую часть разрешено только с четырнадцатилетнего возраста.Для закрепления полученных знаний школьники посмотрели мультфильм «Безопасная езда на велосипеде».Представитель пятого отряда федеральной противопожарной службы акцентировала внимание на правилах пожарной безопасности, первичных средствах пожаротушения, телефонах вызова экстренных служб, рассказала о наиболее распространенных случаях пожаров из-за неосторожного обращения с огнем.Беседа проходила в форме диалога, что позволило детям задавать интересующие их вопросы. В завершении мероприятия представители силовых структур пожелали учащимся безопасных каникул.