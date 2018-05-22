21-летняя девушка в результате ДТП получила травмы голеностопного и коленного суставов

21-летняя девушка в результате ДТП получила травмы голеностопного и коленного суставов21-летняя девушка, зажатая дверью автобуса, получила травмы в результате ДТП на площади Пушкина в Иванове, сообщает управление МВД России по Ивановской области.В сообщении говорится, что 21 мая водитель автобуса «Богдан» зажал дверью девушку, которая входила в салон. После этого автобус начал движение и протащил пассажирку по проезжей части.В результате дорожно-транспортного происшествия девушка получила травмы голеностопного и коленного суставов. Пострадавшую доставили в травмпункт.По данным регионального управление МВД, автобусом управлял 43-летний мужчина. Установлено, что на момент ДТП он был трезв.