Отец был недоволен тем, что его дочь нигде не работала и не училась

Отец был недоволен тем, что его дочь нигде не работала и не училасьСуд рассмотрит дело в отношении жителя Заволжского района Ивановской области, обвиняемого в истязании своей 17-летней дочери, сообщает следственное управление СК России по региону.По версии следствия, мужчина злоупотреблял спиртным и ненадлежащим образом исполнял обязанности по воспитанию дочери. Кроме того, он бил девушку и жестоко обращался с ней. Отец был недоволен тем, что его дочь нигде не работала и не училась.В отношении 47-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), а также по статье 117 УК РФ («Истязание»).В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.