В течение 2018 года в столице планируется построить три футбольных поля. Они, по словам главы городского стройкомплекса Марата Хуснуллина, появятся при детских спортивных школах. Он уточнил, что строительство будет вестись на средства, выделяемые из бюджета Москвы.

В течение 2018 года в столице планируется построить три футбольных поля. Они, по словам главы городского стройкомплекса Марата Хуснуллина, появятся при детских спортивных школах. Он уточнил, что строительство будет вестись на средства, выделяемые из бюджета Москвы.Как рассказал Марат Хуснуллин, новые поля будут построены вкаждом административном округе города. Всего до 2020 года в столице появятсяшесть новых, половина из которых примут первых футболистов уже в текущем году.По словам, руководителя строительного комплекса, все новыеполя будут построены в соответствии с современными требованиями. Их оснастятсистемами дренажа и подогрева. Сами газоны будут представлять собой высококачественноеискусственное покрытие из синтетической травы, пересыпанной песком и резиновойкрошкой.Такой газон, по словам Хуснуллина, долго сохраняет основныеигровые характеристики, а также минимизирует риск получения травм. Такоепокрытие "позволяет проводить тренировки в течение всего года", добавил он.Глава стройкомплекса отметил, что все поля будут иметьи всю необходимую инфраструктуру для спортсменов и зрителей. Вокруг газонапоявятся мобильные трибуны, административные здания для персонала, вспомогательныепомещения, раздевалки и душевые, тренировочные помещения, буфеты и другиенеобходимые сооружения.Уже в этом году новые поля появятся на Студеном проезде, владения1-3, в районе пересечения улиц Николая Старостина, Косинской и Салтыковской, атакже в районе дома №40 по Суздальской улице. В следующем году должнызавершиться работы на спортивных объектах по адресам: улица Паустовского, владение6, корпус 2; улица Заречье, владение 9, а также в девятом микрорайонеЗеленограда, в районе корпуса 919.Таким образом, столичные власти продолжат последовательнуюработу по строительству в городе современных спортивных объектов. Напомним, в2017 году уже открылись пять профессиональных футбольных полей с искусственным газоном.