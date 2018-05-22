Операция «Твой выбор» была направлена на предупреждение преступности среди несовершеннолетних и предотвращение вовлечения их в деструктивную деятельность...

В Москве завершилась комплексная оперативно-профилактическая операция «Твой выбор», которая была направлена на предупреждение преступности среди несовершеннолетних и предотвращение вовлечения их в деструктивную деятельность.В проведении мероприятия были задействованы сотрудники столичной полиции и представители иных органов и учреждений, входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.В рамках операции к административной ответственности привлечены 269 несовершеннолетних; 362 законных представителя, ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности; 91 человек - за вовлечение подростков в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ, а также за реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним.Организаторами рейдов проделана работа по проверке состоящих на профилактическом учете подростков. Всего было проведено 1233 посещения по месту жительства. Традиционно особое внимание в дни проведения профилактического мероприятия уделялось неблагополучным семьям. Их проверено 966.В общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории г. Москвы, проведено 645 лекций и бесед с учащимися на различные правовые темы, в том числе о соблюдении требований законодательства Российской Федерации, об ответственности за участие в незаконных публичных мероприятиях, о принятии необходимых мер по собственной безопасности, а также по пропаганде здорового образа жизни и формированию гражданственности и патриотизма.Главным управлением МВД России по городу Москве работа по предупреждению и пресечению правонарушений как со стороны несовершеннолетних, так и в отношении них, продолжается и проводится в рамках повседневной оперативно-служебной деятельности.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве