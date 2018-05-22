Днем, когда местная жительница гуляла на детской площадке со своей 8-летней дочерью, к ним подбежал неизвестной мужчина и выхватил из рук ребенка сотовой телефон...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину по подозрению в совершении грабежа», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В отдел полиции обратилась женщина с сообщением о грабеже. Потерпевшая сообщила, что днем, когда она гуляла на детской площадке со своей 8-летней дочерью, к ним подбежал неизвестной мужчина и выхватил из рук ребенка сотовой телефон. Совершив ограбление, злоумышленник с похищенным имуществом скрылся. Материальный ущерб составил около 9 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний приезжий одной из стран ближнего зарубежья. Похищенный телефон он успел сбыть, а деньгами распорядился по своему усмотрению.По данному факту отделом дознания МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники УВД по ТиНАО просят всех, кто пострадал от действий злоумышленника, позвонить по телефонам: (495) 850-13-20 или в службу «02» (с мобильного телефона - 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79