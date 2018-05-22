Призывы депутатов Верховной рады уничтожить Крымский мост подтверждают
намерение Киева убивать людей ради территорий. Так комментируют заявления
украинских политиков в Москве. Разрушить мост через Керченский пролив радикалы
с Украины могут лишь в своих фантазиях.
Призывы депутатов Верховной рады уничтожить Крымский мост подтверждают
намерение Киева убивать людей ради территорий. Так комментируют заявления
украинских политиков в Москве. Разрушить мост через Керченский пролив радикалы
с Украины могут лишь в своих фантазиях.
Высказывания украинских политиков – это прямые призывы к
военным действиям против России. По-другому подобные заявления расценить
невозможно, считает редседатель комитета Совета Федерации по международным
делам Константин Косачев.
"Этот депутат по Фрейду проговаривается в том, что
неизменно составляет суть украинского отношения к крымскому вопросу: для
руководства Украины Крым – это территории, а не люди. Ради того, чтобы вернуть
территорию, украинские политики готовы убивать людей, готовы всеми силами их
унижать, низводить до бедственного состояния, потому что они никогда их за
людей не считали", – заявил сенатор в эфире .
Косачев прокомментировал призыв депутата Верховной рады Игоря
Мосийчука к уничтожению Крымского моста. С точки зрения нардепа, это сделать
необходимо. По словам Мосийчука, транспортный переход соединяет "оккупированную
территорию с материковой частью страны-агрессора". Он признался, что очень
хочет взорвать мост лично – но, к его сожалению, он не министр обороны Украины.
Напомним, что ранее с призывами взорвать мост выступил
американский журналист Том Роган. Следственный комитет России уже возбудил по
этому поводу уголовное дело.
Украинские власти сегодня испытывают чувство огромного
разочарования – ведь они заверяли, что Крымский мост – фикция, он не может быть
построен. Но переход даже открыт раньше срока, сказал депутат Госсовета Крыма
Владислав Ганжара.
"Уничтожить Крымский мост они могут лишь в фантазиях.
Сегодня безопасность моста находится на самом высоком уровне. Любая попытка
будет пресекаться самым жестким образом", – заявил Ганжара в интервью . По словам крымского
депутата, раздражение Киева будет только нарастать с развитием инфраструктуры
на полуострове. Однако на жизнь крымчан это, к счастью, никак не влияет.
Движение по новому транспортному переходу было открыто для
автомобилей 16 мая. Днем ранее, во время торжественной церемонии открытия,
президент Владимир Путин проехал 19 километров по Крымскому мосту за рулем
КамАЗа.