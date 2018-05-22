Призывы депутатов Верховной рады уничтожить Крымский мост подтверждают намерение Киева убивать людей ради территорий. Так комментируют заявления украинских политиков в Москве. Разрушить мост через Керченский пролив радикалы с Украины могут лишь в своих фантазиях.

Призывы депутатов Верховной рады уничтожить Крымский мост подтверждаютнамерение Киева убивать людей ради территорий. Так комментируют заявленияукраинских политиков в Москве. Разрушить мост через Керченский пролив радикалыс Украины могут лишь в своих фантазиях.Высказывания украинских политиков – это прямые призывы квоенным действиям против России. По-другому подобные заявления расценитьневозможно, считает редседатель комитета Совета Федерации по международнымделам Константин Косачев."Этот депутат по Фрейду проговаривается в том, чтонеизменно составляет суть украинского отношения к крымскому вопросу: дляруководства Украины Крым – это территории, а не люди. Ради того, чтобы вернутьтерриторию, украинские политики готовы убивать людей, готовы всеми силами ихунижать, низводить до бедственного состояния, потому что они никогда их залюдей не считали", – заявил сенатор в эфире .Косачев прокомментировал призыв депутата Верховной рады ИгоряМосийчука к уничтожению Крымского моста. С точки зрения нардепа, это сделатьнеобходимо. По словам Мосийчука, транспортный переход соединяет "оккупированнуютерриторию с материковой частью страны-агрессора". Он признался, что оченьхочет взорвать мост лично – но, к его сожалению, он не министр обороны Украины.Напомним, что ранее с призывами взорвать мост выступиламериканский журналист Том Роган. Следственный комитет России уже возбудил поэтому поводу уголовное дело.Украинские власти сегодня испытывают чувство огромногоразочарования – ведь они заверяли, что Крымский мост – фикция, он не может бытьпостроен. Но переход даже открыт раньше срока, сказал депутат Госсовета КрымаВладислав Ганжара."Уничтожить Крымский мост они могут лишь в фантазиях.Сегодня безопасность моста находится на самом высоком уровне. Любая попыткабудет пресекаться самым жестким образом", – заявил Ганжара в интервью . По словам крымскогодепутата, раздражение Киева будет только нарастать с развитием инфраструктурына полуострове. Однако на жизнь крымчан это, к счастью, никак не влияет.Движение по новому транспортному переходу было открыто дляавтомобилей 16 мая. Днем ранее, во время торжественной церемонии открытия,президент Владимир Путин проехал 19 километров по Крымскому мосту за рулемКамАЗа.