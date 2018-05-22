Минобрнауки сообщило, что в девяти регионах страны школьники с диабетом не получают необходимого диетического питания. Мониторинг проводили в 70 субъектах России.

Минобрнаукисообщило, что в девяти регионах страны школьники с диабетом не получаютнеобходимого диетического питания. Мониторинг проводили в 70 субъектах России.Какобъясняют врачи, появление диабета первого типа не зависит от образа жизни,а вот второй тип может развиться на фоне избыточной массы тела.Эксперты уже непервый годтревогу: ожирение, в том числе детское, приобретает в России размах эпидемии. Согласноданным Минтруда, почти у 97 тысяч российских детей диагностирован диабет. По врача-диетолога, доцентакафедры диетологии и нутрициологии РМАПО Елены Чедия, рост числа детей,болеющих сахарным диабетом, связан с недостаточным употреблением клетчатки.Диагноз,подобный сахарному диабету, требует ежедневного соблюдения особых мер, в томчисле специальной диеты. В случаях с детьми к составлению менюподходить особенно тщательно, ведь рацион должен быть диетический с однойстороны и насыщенный необходимыми для растущего организма веществами – сдругой.Количествопитательных веществ и витаминов в рационе ребенка должно соответствоватьвозрастным нормам, росту и массе тела, и при этом исключать ряд запрещенных продуктов.Так, большую часть суточного рациона диабетиков должны составлять овощи, фрукты,нежирное мясо, птица, рыба. Макароны, картофель, и крупы должны присутствоватьв рационе дозированно, а сливки, сливочное масло и выпечка из дрожжевого теста,сладкие газировки, колбаса, консервы – вовсе исключаются.сожалению, во многих регионах при организации школьного питания пренебрегаютэтими принципами. Макароны и выпечка – эти продукты недорогие и сытные, и вусловиях, когда питание строится по принципу экономии, а не заботы о здоровьедетей, именно они занимают основное место в меню.Минобрнауки , что обеспечить питанием всех учащихся, в том числе идиабетиков – это ответственность школ, прописанная в федеральном законе. Однакомногие заведения не выделяют меню для школьников с разными потребностями. Специальноепитание на сегодня отсутствует в школах Санкт-Петербурга, Алтайском крае,Омской, Рязанской, Самарской, Смоленской и Тверской областях, Марий Эл, Карачаево-Черкесии.других регионах, в первую очередь в Москве, даже стандартное меню формируетсякомбинатами с учетом пользы и безопасности для детей. Туда стараются включитьбольше овощей, фруктов и сезонной зелени. В некоторых школах в рамках проекта"Здравушка" устанавливают буфетные точки с полезными снеками. Также московскиеродители через электронную систему "Проход и питание" могут запретить детямпокупать в школьном буфете шоколад, сдобу и сладкие газировки. Принциповздорового питания придерживаются в школах и детсадах Ульяновска, Тюмени,Волгограда.Сейчасв Совете Федерации готовится закон, который будет полностью регламентироватьпроцесс организации социального питания детей от закупки продуктов до подачиблюда на стол. В нем депутаты постараются учесть все пожелания регионов, в томчисле и возможность внедрения специального диетического меню для диабетиков иаллергиков.