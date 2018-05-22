Минобрнауки
сообщило, что в девяти регионах страны школьники с диабетом не получают
необходимого диетического питания. Мониторинг проводили в 70 субъектах России.
Минобрнауки
сообщило, что в девяти регионах страны школьники с диабетом не получают
необходимого диетического питания. Мониторинг проводили в 70 субъектах России.
Как
объясняют врачи, появление диабета первого типа не зависит от образа жизни,
а вот второй тип может развиться на фоне избыточной массы тела.
Эксперты уже не
первый год
тревогу: ожирение, в том числе детское, приобретает в России размах эпидемии. Согласно
данным Минтруда, почти у 97 тысяч российских детей диагностирован диабет. По врача-диетолога, доцента
кафедры диетологии и нутрициологии РМАПО Елены Чедия, рост числа детей,
болеющих сахарным диабетом, связан с недостаточным употреблением клетчатки.
Диагноз,
подобный сахарному диабету, требует ежедневного соблюдения особых мер, в том
числе специальной диеты. В случаях с детьми к составлению меню
подходить особенно тщательно, ведь рацион должен быть диетический с одной
стороны и насыщенный необходимыми для растущего организма веществами – с
другой.
Количество
питательных веществ и витаминов в рационе ребенка должно соответствовать
возрастным нормам, росту и массе тела, и при этом исключать ряд запрещенных продуктов.
Так, большую часть суточного рациона диабетиков должны составлять овощи, фрукты,
нежирное мясо, птица, рыба. Макароны, картофель, и крупы должны присутствовать
в рационе дозированно, а сливки, сливочное масло и выпечка из дрожжевого теста,
сладкие газировки, колбаса, консервы – вовсе исключаются.
К
сожалению, во многих регионах при организации школьного питания пренебрегают
этими принципами. Макароны и выпечка – эти продукты недорогие и сытные, и в
условиях, когда питание строится по принципу экономии, а не заботы о здоровье
детей, именно они занимают основное место в меню.
В
Минобрнауки , что обеспечить питанием всех учащихся, в том числе и
диабетиков – это ответственность школ, прописанная в федеральном законе. Однако
многие заведения не выделяют меню для школьников с разными потребностями. Специальное
питание на сегодня отсутствует в школах Санкт-Петербурга, Алтайском крае,
Омской, Рязанской, Самарской, Смоленской и Тверской областях, Марий Эл, Карачаево-Черкесии.
В
других регионах, в первую очередь в Москве, даже стандартное меню формируется
комбинатами с учетом пользы и безопасности для детей. Туда стараются включить
больше овощей, фруктов и сезонной зелени. В некоторых школах в рамках проекта
"Здравушка" устанавливают буфетные точки с полезными снеками. Также московские
родители через электронную систему "Проход и питание" могут запретить детям
покупать в школьном буфете шоколад, сдобу и сладкие газировки. Принципов
здорового питания придерживаются в школах и детсадах Ульяновска, Тюмени,
Волгограда.
Сейчас
в Совете Федерации готовится закон, который будет полностью регламентировать
процесс организации социального питания детей от закупки продуктов до подачи
блюда на стол. В нем депутаты постараются учесть все пожелания регионов, в том
числе и возможность внедрения специального диетического меню для диабетиков и
аллергиков.