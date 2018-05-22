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(мкр. Юрьевец)Дышать канализацией устали - говорят местные. Этим мутным ручьям нет ни конца, ни края. Очистительная станция обслуживает этот коттеджный посёлок больше 25 лет, сюда же стекает канализация и от ящурного института, и от всей жилой застройки Юрьевца. По словам местных, насосы и трубы станции уже не справляются с содержимым. Поменять гнилые сети люди много лет просят Водоканал, но пока безрезультатно.Галина Мелешкина, житель ул. Неповторимая: "Постоянно вызываем, рвётся водопровод, топит нас канализация. Летом не можем форточку открыть, чтобы как-то подышать воздухом. Здесь такой смрад стоит. Они не делают сварку этой железной трубы, они забивают деревянные чопики. Зарыли и опять уехали. Через 2-3 недели новый порыв и вот таким образом они мучают нас уже несколько десятков лет".Елена Литвякова, житель ул. Берёзовая: "Запахи чувствуются и даже сейчас вы, наверное, чувствуете эти запахи, особенно это ощущается вечером, когда начинает темнеть, и это видимо спускают".Мутные ручейки стекают сначала в местную речушку Родионовку, а потом вероятно в Содышку. А ещё здесь рядом родник, и люди эту воду пьют некипячёной. Рассказать о работе канализационно-насосной станции дежурный отказался.– Скажите, какая нагрузка на эту станцию идёт?– Без понятия. Ничего не знаю, ничего не видел.– Вы чем там занимаетесь?– Чем и вы.– Хватит нам говно сливать в Родионовку, каждый вечер течёт.Этот коттеджный посёлок в Юрьевце находится в низине. От застоя сточных вод, говорят люди, разрушается и дорога.Василий Горный, житель ул. Неповторимая: "Особенно весной: грязь, обочина не засыпана. Как только весна начинается. Весь асфальт шевелится. Сточные воды не уходят. Большие машины ходят, грузовые, автобус и всё выдавливается".Эту дорогу местные чиновники заасфальтировали в 2010 году. Причём лишь после того, как местные жители обратились в прокуратуру. Но дорогу сделали, а тротуары не стали. В официальном ответе представители горадминистрации написали, что они здесь и не нужны. Вполне можно ходить пешком, в один ряд, по краю проезжей части. К слову, в этом посёлке сейчас проживает 260 человек, и у многих дети в местную школу добираются как раз по этой дороге. Любовь Нежинова водит по ней 4-летнего внука в детский сад.Любовь Нежинова, житель ул. Неповторимая: "Каким образом я могу идти с ним в одну сторону, идёт большой автобус, идёт огромный КАМАЗ. Мы просто идём минут 40-45 до места назначения по каким-то закоулочкам. А когда грязь, дождик – это очень небезопасно".В мэрии нам ответили, что помнят про эту дорогу. И, возможно, включат её реконструкцию в бюджетный план.Нина Куликова, зам. начальника городского управления по связям с общественностью и СМИ: "Сейчас идёт формирование списка дорог и территорий, которые будут ремонтироваться и улица Родниковая, естественно, будет включена, для рассмотрения. Где-то после июня месяца уже посмотреть – попала она в план или нет".Что же касается юрьевецкой канализации, в Водоканале сказали, что, действительно, в наш съёмочный день авария была, но не на очистных сооружениях, а на водопроводных сетях.Алексей Ситников, и. о. главного инженера МУП Владимирводоканал: "Произошёл технологический отказ на сетях водоснабжения, и посредственно питающих микрорайон Пиганово. МУП Владимирводоканал с 16 до 18.00 провёл аварийно-восстановительную работу на трубопроводе без отключения водоснабжения и запустил трубопровод в работу".Но ремонтировать канализационно-насосную станцию всё равно будут, причём за счёт местных застройщиков. Уже в этом году здесь планируется установить новый напорный трубопровод, и закупить оборудование для капитальной реконструкции в целом. Обновлённая станция, по словам руководства Владимирводоканал, сможет перекачивать по 800 кубометров жидкости в час, что в два раза превысит мощность старой канализации.