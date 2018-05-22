Презентация диска Вадима Казаченко совпала с празднованием юбилея его продюсера и жены Ирины Аманти. Поздравить одну из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе собрались многие звезды. Среди них был и Виктор Салтыков, с которым по стаканчику пропустил корреспондент Dni.Ru и поговорил о наболевшем.

Презентация диска Вадима Казаченко совпала с празднованием юбилея его продюсера и жены Ирины Аманти. Поздравить одну из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе собрались многие звезды. Среди них был и Виктор Салтыков, с которым по стаканчику пропустил корреспондент Dni.Ru и поговорил о наболевшем.Виктор, сегодня пресса обсуждает много пишет про проблемы с алкоголем у Ваших друзей и коллег Евгения Осина, Криса Кельми. Частом Вы их видите во хмеле?Я думаю, что это личное дело каждого из них, но если есть проблема, то ее надо решать. Хотя, думаю, что у них уже такой возраст, что можно было бы и завязать с пьянкой. Кстати. Криса и Женю я не видел давно. Когда-то мы вместе играли в футбол, но теперь у них другие, наверное, интересы.Все артисты любят погулять, покутить. А Вас минула чаша сия?Я не пью. Давно уже уже не гуляю так, как раньше. Но. кстати, и в лучшие годы много не пил. А все, что писала про мои якобы загулы пресса, было выдумано и вброшено моей бывшей женой. Это все ее больные домыслы, которыми она меня решила утопить.Но ведь жив курилка! Она вам такой пиар сделала!Не надо мне такого счастья. Я был и без нее распиарен прекрасно. Мой пиар – это музыка. А на то, что она меня на всю страну склоняла, я никак не реагировал. Сложно поставить человека на истинный путь. И Ире с врожденной бестактностью бесполезно что-то говорить. Это называть метать бисер перед свиньями. Отвечать за свои дела и слова она будет перед богом.А с дочерью отношения поддерживаете?Алису я давно не видел. Но только по одной причине – мама сделал все, чтобы Алиса со мной общалась редко. Каждый раз Ира пытается нам какие-то палки в колеса вставлять. Хотя Алисе 30 лет, она взрослая женщина, и вправе сама решать, с кем общаться. Иногда она мне пишет, хотя с днем рождения в последний раз не поздравила. Но я и не навязываюсь. У меня нехватки в общении нет – у меня уже 26 лет другая жена, сыну 9 лет, дочке 22. И все, что связано с той моей семьей и жизнь для меня – закрытая книга.