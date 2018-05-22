Президент Украины Петр Порошенко порадовал доцента Национального педагогического университета имени Драгоманова Аллу Зернецкую, присвоив ей звание Заслуженный деятель науки и техники. Согласно биографии жены украинского лидера Марины Порошенко, Зернецкая является ее родной сестрой.

Президент Украины Петр Порошенко порадовал доцентаНационального педагогического университета имени Драгоманова Аллу Зернецкую,присвоив ей звание "Заслуженный деятель науки и техники". Согласнобиографии жены украинского лидера Марины Порошенко, Зернецкая является ееродной сестрой.Указ о присвоении ученому звания "Заслуженный деятельнауки и техники Украины" опубликован на официальном сайте главыгосударства. Как пишет "ПолитНавигатор" со ссылкой на журналистаТатьяну Высоцкую, Зернецкая защитила докторскую диссертацию по филологии поспециальности "русский язык" в 2015 году.В 1992 году, передает издание, она защищала кандидатскую поспециальности "методика преподавания иностранного (русского) языка,получив степень кандидата педагогических наук.При этом сам Петр Порошенко за время своего президентстваразвязал настоящую войну с русским языком. Помимо прочего, в прошлом годуукраинский лидер подписал скандальный закон об образовании, который фактическиотменяет школьное обучение на языках нацменьшинств, в том числе русском. Крометого, Киев взял курс на дальнейшую украинизацию информационной и медийнойсфер, введя квоты на использование великого и могучего.Напомним, супруга президента Украины Марина Порошенкоопозорилась в прошлом году с поздравлением своего мужа с днем рождения. Первуюледи Незалежной комментаторы сравнили с колхозницей, которая заявилась насъемки "Поля чудес".Супруга главы государства Марина Порошенко снялась в ролике,оформленном как "экстренный выпуск новостей". Она заявила, что ее мужпервым из украинских лидеров решился на реформы и "открыл для украинцевевропейские страны". К славословиям в адрес Порошенко подключились и егодети.Ролик был сделан столь неумело и топорно, что супруга главыгосударства сразу же получила шквал критики в своей адрес. Так, блогер МаксБужановский заявил, что от просмотра видеозаписи испытал "настоящуюболь". "Особенно порадовал авторский ход – экстренная новость. Ну тактонко, дятлы падают с веток от зависти", – сказал он.