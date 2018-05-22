Президент Украины Петр Порошенко порадовал доцента
Национального педагогического университета имени Драгоманова Аллу Зернецкую,
присвоив ей звание Заслуженный деятель науки и техники. Согласно
биографии жены украинского лидера Марины Порошенко, Зернецкая является ее
родной сестрой.
Президент Украины Петр Порошенко порадовал доцента
Национального педагогического университета имени Драгоманова Аллу Зернецкую,
присвоив ей звание "Заслуженный деятель науки и техники". Согласно
биографии жены украинского лидера Марины Порошенко, Зернецкая является ее
родной сестрой.
Указ о присвоении ученому звания "Заслуженный деятель
науки и техники Украины" опубликован на официальном сайте главы
государства. Как пишет "ПолитНавигатор" со ссылкой на журналиста
Татьяну Высоцкую, Зернецкая защитила докторскую диссертацию по филологии по
специальности "русский язык" в 2015 году.
В 1992 году, передает издание, она защищала кандидатскую по
специальности "методика преподавания иностранного (русского) языка,
получив степень кандидата педагогических наук.
При этом сам Петр Порошенко за время своего президентства
развязал настоящую войну с русским языком. Помимо прочего, в прошлом году
украинский лидер подписал скандальный закон об образовании, который фактически
отменяет школьное обучение на языках нацменьшинств, в том числе русском. Кроме
того, Киев взял курс на дальнейшую украинизацию информационной и медийной
сфер, введя квоты на использование великого и могучего.
Напомним, супруга президента Украины Марина Порошенко
опозорилась в прошлом году с поздравлением своего мужа с днем рождения. Первую
леди Незалежной комментаторы сравнили с колхозницей, которая заявилась на
съемки "Поля чудес".
Супруга главы государства Марина Порошенко снялась в ролике,
оформленном как "экстренный выпуск новостей". Она заявила, что ее муж
первым из украинских лидеров решился на реформы и "открыл для украинцев
европейские страны". К славословиям в адрес Порошенко подключились и его
дети.
Ролик был сделан столь неумело и топорно, что супруга главы
государства сразу же получила шквал критики в своей адрес. Так, блогер Макс
Бужановский заявил, что от просмотра видеозаписи испытал "настоящую
боль". "Особенно порадовал авторский ход – экстренная новость. Ну так
тонко, дятлы падают с веток от зависти", – сказал он.