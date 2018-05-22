Двое ранее судимых жителей Новосибирска и житель Владимира, похитившие у граждан в общей сложности свыше 800 тысяч рублей, заключены под стражу.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру в результате успешной реализации комплекса оперативных и технических мероприятий задержали 30-ти и 26-летнего ранее судимых жителей города Новосибирска и их сообщника – 37-летнего жителя города Владимира, подозреваемых в серии телефонных мошенничеств в отношении жителей областного центра.Сотрудниками полиции собрана доказательственная база, подтверждающая причастность задержанных к восемнадцати эпизодам противоправной деятельности, совершенным в период с января по апрель текущего года. Материальный ущерб, причиненный владимирцам, превысил 800 тысяч рублей.Установлено, что один из злоумышленников, представляясь сыном или внуком, звонил жителям города Владимира якобы с «места происшествия» и взволнованным голосом сообщал, что совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли люди. После чего аферист передавал трубку сообщнику, который, представляясь уже сотрудником полиции, предлагал потенциальной «жертве» передать через курьера определенную сумму денег за непривлечение близкого родственника к уголовной ответственности.Местные жители, следовавшие указаниям аферистов, отдавали курьеру, в роли которого выступал 37-летний житель областного центра, денежные средства, которые он впоследствии переводил сообщникам в город Новосибирск, часть оставляя себе.Так, в середине марта текущего года 76-летний житель областного центра, поверив словам злоумышленников, передал мошеннику 40 тысяч рублей. Аналогичным образом поступила испугавшаяся за своего сына 68-летняя жительница города Владимира. Женщина отдала курьеру 240 тысяч рублей.В настоящее время расследование уголовных дел, возбужденных по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), продолжается. Уроженцы города Новосибирска доставлены во Владимир. Все трое подозреваемых заключены под стражу.Полицейские проводят необходимые мероприятия по установлению возможной причастности фигурантов к аналогичным преступлениям, совершенным на территории областного центра.