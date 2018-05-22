По словам рабочих, они не получили зарплаты за апрель

По словам рабочих, они не получили зарплаты за апрельВо Владимире 900 сотрудников предприятия «Автоприбор» попали под сокращение. Истекли два месяца, которые заводу давали на ликвидацию. Рабочие рассказали, что не получили зарплату за апрель.На данный момент идут переговоры с участием вице-губернатора Алексея Конышева, руководства предприятия, конкурсного управляющего и инвестора о том, чтобы рабочих не увольняли. По информации СМ, новый владелец намерен сохранить профиль завода.Напомним, что банкроство «Автоприбора» началось в 2012 году.