Мужчина обманул двух пенсионеров

Мужчина обманул двух пенсионеровВо Владимире мошенник предлагал пенсионерам остеклить балконы. Когда те вносили предоплату, мужчина переставал выходить на связь.О задержании злоумышленника сообщили в пресс-службе УМВД. В 2017 году мужчина делал ремонт дома у 78-летней пенсионерки. Он предложил заодно остеклить балкон. Пожилая женщина согласилась и отдала работнику 35 тысяч рублей. После он перестал выходить на связь.Правоохранители доказали причастность мужчины к еще одному эпизоду. Тогда пенсионер передал ему 14 тысяч рублей.Уголовные дела направлены в суд.