ПРО ЖИЗНЬ:
Бегут по двору две собаки молодая и старая. Пробегают мимо двери в магазин, видят у порога лежит кость. Они обрадовались, сожрали ее. Бегут дальше. Смотрят у другого подъезда сучка течная сидит. Они в восторге, быстренько оттрахали ее на пару, бегут дальше. А дальше « Мерседес» стоит новенький. Тут старший пес остановился и говорит:
- Сынок, ты молодой, пошустрее. Прыгни ему, пожалуйста, на капот, сделай кучу поприличней.
Молодой пес прыгнул, сделал, что надо, побежали они дальше.
Молодой думал-думал, говорит:
- Пап, а я не понял зачем нужно было на капот прыгать, гадить там?
Старый остановился и назидательно говорит:
Сынок, запомни на всю жизнь все, что нельзя сожрать или трахнуть, непременно нужно обосрать!
еще анекдот!