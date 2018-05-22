Андрей Шохин отчитался о доходах

Андрей Шохин отчитался о доходахВо Владимире сити-менеджер Андрей Шохин за 2017 год заработал в 2,5 раза меньше, чем его супруга.Глава администрации отчитался о доходах. За год он заработал 1,9 млн рублей. Следовательно, в месяц Андрей Шохин получал 156 563 рубля. Доход жены чиновника вырос на 21% по сравнению с прошлой декларацией. Она заработала более 4 млн рублей.В собственности главы по-прежнему доля земельного участка, полторы квартиры и половина нежилого помещения, в пользовании находится гараж и земля под ним. У жены в собственности находится 0,2 га земли и квартира в 43,8 квадратных метра. Она также владеет автомобилем Mercedes-Benz ML-350. В прошлом году это была Toyota RAV4.